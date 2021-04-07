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В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

06.04.2021 11503
В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами
РИМ. 6 АПРЕЛЯ - Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами. В ближайшее время Европейское агентство по лекарственным средствам заявит об этом официально, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РБК, регулятору еще предстоит выяснить, как именно использование препарата вызывает тромбоз вен головного мозга.
 

Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь возникновения тромбозов с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - заявил представитель EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

 
4 апреля стало известно, что в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении вакцины Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз.
 
В конце марта Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.
 
25 марта вакцину от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. 
 

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