В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами

РИМ. 6 АПРЕЛЯ - Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбозами. В ближайшее время Европейское агентство по лекарственным средствам заявит об этом официально, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РБК , регулятору еще предстоит выяснить, как именно использование препарата вызывает тромбоз вен головного мозга.

Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь возникновения тромбозов с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> Подводя итог, в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - заявил представитель EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

4 апреля стало известно, что в США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении вакцины Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз.

В конце марта Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

25 марта вакцину от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства