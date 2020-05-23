В Карагандинской области за сутки выявили 130 случаев COVID-19

Караганда. 22 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

У 130 пациентов ПЦР-диагностика определила COVID-19. Эти случаи выявлены в ходе скрининга и обследования людей из числа близких контактов с заражёнными, сообщили в пресс-службе акима региона.

Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары. Состояние заболевших удовлетворительное. В очагах заражения проводятся дезинфекционные работы.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области Канат Аскаров сегодня на брифинге сообщил, что на территории области имеются очаги, определенные как карантинные зоны, в поселке Ботакара и на руднике Нурказган филиала ТОО "Корпорация Казахмыс". По состоянию на 21 мая среди работников корпорации зарегистрировано 133 случая коронавирусной инфекции, пишет ekaraganda.kz

Работники рудника проживают в Темиртау (41% - 54 случая), Караганде (48% - 65 случаев), Бухаржырауском районе (11% - 14 случаев), а всего контактных по Нурказгану - 1515 человек, близких контактов - 244 человека. Выявление контактных лиц продолжается.

Нурказган приостановил деятельность до 1 июня, сейчас там идут противоэпидемические мероприятия.

Рассматривается вопрос о жителях ТОО "Корпорация "Казахмыс", которые живут в других городах и районах - по их прописке проведены все расследования. Есть версия, что сотрудник Нурказгана с 13 по 17 число побывал в Жезказгане, контактировал с родней - было семейное мероприятие. Близкие контакты - 17 человек - госпитализированы, из них у 9 человек имеются катаральные явления, анализы находятся в работе. Об итогах исследованиях проинформируем", - сказал Канат Аскаров.

Прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 43,3%, поэтому дальнейшего смягчения карантина в регионе не ожидается. Для дальнейшего открытия объектов прирост не должен превышать 7%.

Хочу еще раз напомнить, что риском распространения инфекции выступает отсутствие дисциплины во время карантина. Нужно соблюдать и выполнять санитарные требования и нормы, иначе заболеваемость распространяется на те территории, которые считаются "чистыми" в области. Все зависит от нас, и время уже не просить, но требовать соблюдать Постановление о мерах карантина", - заявил Канат Аскаров.

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