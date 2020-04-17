В Карагандинской области усилят ограничительные меры

Караганда. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области с 00.00 18 апреля вводятся усиленные ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Новые правила начнут действовать с 00.00 18 апреля на всей территории Карагандинской области. С 10 вечера до 5 утра нельзя будет передвигаться на личном автотранспорте внутри карантинных зон. В Темиртау движение собственных машин запретят полностью. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров.

Анализ заболевших коронавирусом показывает, что установленные на период карантина запреты нарушаются: имеются факты инфицирования людей при контакте их с больными при совместном участии в массовых семейных, памятных, праздничных мероприятиях. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам - они продиктованы нынешней эпидемиологической ситуацией", - отметил главный санитарный врач области.

Будет запрещён въезд и выезд людей и автотранспорта за пределы районов и городов области, за исключением тех, кто внесён в электронную базу данных Центра оперативного реагирования. Между всеми районами и городами области должны быть установлены блокпосты.

В областном акимате отметили, что аналогичное решение принято и по Шахтинску. Передвигаться на собственных авто в пределах карантинных зон Темиртау и Шахтинска временно разрешат курьерам, доставляющим продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости.

Жителям всех городов и районов нужно полностью ограничить передвижение, за исключением:

- от места жительства до работы и обратно - только сотрудникам организаций, деятельность которых разрешена. В этом случае они должны быть занесены в электронную базу данных;

- покупки продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более полутора километров от места проживания;

- выгула собак (радиус - 500 метров);

- совершения банковских операций;

- выезда в медицинское учреждение в экстренном случае.

Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выход на улицу без крайней необходимости.

Все продуктовые супермаркеты, магазины и рынки должны работать не дольше чем до 22.00.

Руководителям всех форм собственности, промышленных предприятий и государственных учреждений необходимо по возможности перевести персонал на удалённый режим работы с сохранением заработных плат и рабочих мест за сотрудниками. При отсутствии такой возможности необходимо отправить сотрудников в оплачиваемые отпуска либо организовать централизованную транспортировку работников от места проживания до места работы и обратно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - рассказали в ведомстве.

Религиозным общинам области рекомендовано полностью исключить все массовые мероприятия и по возможности провести празднование значимых религиозных дат, приходящихся на время карантина, в режиме онлайн.

Вопрос по дачникам сейчас рассматривается, но много рисков. На днях закрыли на карантин четыре дачных посёлка в Алматинской области , где были выявлены девять случаев коронавирусной инфекции. Основная часть садоводов - люди старшего возраста, пенсионеры, наиболее подверженные риску заражения. Помните, что очень многое зависит от личной сознательности и ответственности каждого из вас", - сказал Канат Аскаров.

Во всех карантинных городах и районах области усилят патрули. Полицейские будут дежурить по периметру карантинных зон круглосуточно. Патрулировать парки и скверы. Полицейские имеют право применять административные меры к нарушителям карантина.

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