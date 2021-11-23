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В Казахстане началась ревакцинация от COVID-19

22.11.2021, 11:18 92800
В Казахстане началась ревакцинация от COVID-19
Фото: УВП города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - В столичных медицинских организациях началась ревакцинация граждан, которые девять месяцев назад в числе первых получили вакцину против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С сегодняшнего дня повторную прививку получат медицинские работники, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и педагоги. Также в этот список попали персонал и контингент медико-социальных учреждений и сотрудники силовых структур.
 

Сегодня мы приступаем к ревакцинации для ранее привитых граждан, которые первыми в феврале-марте получили прививку. Но также ревакцинации подлежат и лица, получившие дозу QazVac и китайского препарата Vero Cell шесть месяцев назад. Очень важно соблюдать интервал между компонентами. В наших пунктах вакцинации имеется достаточное количество доз для этой процедуры. Вместе с тем добавим, что допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации", - рассказала заместитель руководителя Горздрава Алия Рустемова.

 
Она также добавила, что в Нур-Султане продолжается вакцинация препаратом Pfizer подлежащего контингента. За неделю с начала вакцинации Pfizer в столице привились более 3 600 горожан из числа беременных женщин, детей от 12 до 18 лет и кормящих мам.
 
Всего по Нур-Султану количество вакцинированных первым компонентом составило уже 465 тыс. человек, оба компонента получили свыше 427 тыс. граждан, говорится на сайте столичного акимата.

 

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Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах

23.11.2021, 13:35 18604
Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах
Фото: agency-present.ru
  НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, будут ли проводиться новогодние корпоративы в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минздрава пояснил, что есть определенные требования в зависимости от зоны нахождения региона - "желтая", "красная", "зеленая". Согласно этому, главные санврачи региона будут принимать решение. 
 

В зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита, на концертах", - сказал Цой.

 
Министр отметил, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Казахстане, нельзя расслабляться.
 

Все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть еще немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году", - сказал Цой.

 
 

Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"

23.11.2021, 13:13 21412
Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов.

 
 
 

Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев

23.11.2021, 10:37 37234
Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на заседании правительства рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр здравоохранения доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76%, или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения, или 42,2% от численности населения. 
 
Цой напомнил, что в Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей, а также 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно. 
 

Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек, или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%). Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются", - проинформировал глава МЗ РК.

 
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раз. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных - 25%", - сообщил министр здравоохранения. 
 
Глава правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, особенно в приграничных областях, увеличить темпы вакцинации, а также обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин, отметили в пресс-службе главы кабмина.

Напомним, 22 ноября в стране началась ревакцинация населения от COVID-19.
 

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