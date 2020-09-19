В Казахстане повторных случаев заболевания КВИ не зарегистрировано - Минздрав

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Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане повторных случаев заболевания КВИ не зарегистрировано. Об этом на брифинге в СЦК рассказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Роза Кожапова, передает Kazakhstan Today.

Так как это новая инфекция, мы ещё не можем однозначно сказать, возможны ли повторные заболевания или нет. Чёткого ответа ни в одной стране дать не могут", - пояснила Кожапова.

Он заверила, что узнать об этом можно после длительного наблюдения за переболевшими.

Бывали затяжные случаи, когда наблюдалось улучшение состояния, а потом вновь утяжеление. Но это не повторное заболевание. Потому что не наблюдалось полного выздоровления, чтобы наблюдалась клиника после определённого отрезка времени. Но на этот вопрос пока дать ответ не сможет ни одна страна", - добавила она.





Ранее в Минздраве объяснили резкий скачок заболеваемости пневмонией в стране.

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