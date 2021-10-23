В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 926 534 случая коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 172,

в городе Алматы - 234,

в городе Шымкент - 44,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 42,

в Алматинской области - 105,

в Атырауской области - 29,

в ВКО - 110,

в Жамбылской области - 33,

в ЗКО - 51,

в Карагандинской области - 161,

в Костанайской области - 131,

в Кызылординской области - 40,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 225,

в СКО - 165,

в Туркестанской области - 33.

В Казахстане 1 979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 869 940 человек от COVID-19.

На 23 октября лечение от КВИ продолжает получать 50 869 человек (44 687 КВИ + и 6 182 КВИ-), из них:

в стационарах находится 8 750 пациентов,

на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов.

Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 631 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента,

на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.





На 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели.