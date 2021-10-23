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В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек

22.10.2021, 18:22 56377
В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек
Фото: best-army.ru
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Вакцину против COVID-19 для кошек презентовали накануне в Нур-Султане в рамках выставки Kazagro/Kazfarm-2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Презентовали нашу новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets). Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19 вакцины для животных", - сообщил на свой странице в Фейсбуке директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов.

 
По его словам, вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна для кошек и обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2. 
 

Она также индуцировала образование высоких титров, нейтрализующих антитела против Дельта-варианта вируса COVID-19. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от инфекции COVID-19. Очень отрадно, что наше профильное Министерство сельского хозяйства РК нас полностью поддерживает в этом стремлении", - написал Табынов.

 

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Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге

23.10.2021, 09:14 4024
Сводка эпидситуации в РК: Алматы продолжает лидировать в антирейтинге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 926 534 случая коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 732 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 172, 
  • в городе Алматы - 234, 
  • в городе Шымкент - 44, 
  • в Акмолинской области - 148, 
  • в Актюбинской области - 42, 
  • в Алматинской области - 105, 
  • в Атырауской области - 29, 
  • в ВКО - 110, 
  • в Жамбылской области - 33, 
  • в ЗКО - 51, 
  • в Карагандинской области - 161, 
  • в Костанайской области - 131, 
  • в Кызылординской области - 40, 
  • в Мангистауской области - 9, 
  • в Павлодарской области - 225, 
  • в СКО - 165, 
  • в Туркестанской области - 33. 
 
В Казахстане 1 979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 869 940 человек от COVID-19.
 
На 23 октября лечение от КВИ продолжает получать 50 869 человек (44 687 КВИ + и 6 182 КВИ-), из них:
 
в стационарах находится 8 750 пациентов,
 
на амбулаторном уровне - 42 119 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 631 пациент,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента,
 
на аппарате ИВЛ - 107 пациентов.

На 21 октября зафиксировано 136 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 202 человека выздоровели.
 

В Северном Казахстане ужесточают карантин

22.10.2021, 13:54 78517
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ОКТЯБРЯ - Власти Северо-Казахстанской области намерены ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С понедельника сокращается время работы в будние дни для всех объектов, участвующих в проекте "Ashyq" - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов. В выходные дни - до 22.00, лидеров проекта "Ashyq" - до ноля часов при условии наличия безопасного "зеленого" статуса у сотрудников и посетителей", - сообщил главный санитарный врач области Асет Жуматаев. 

 
По его словам, ужесточение карантина связано с ростом заболеваемости. За последние 2 недели зарегистрировано 1999 случаев заражения КВИ, что в 1,7 раза выше, чем в первой половине октября. 
 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней составляет 189,8 - самый высокий в стране, область со 2 октября находится в "красной" зоне", - говорится в сообщении.

 

С 25 октября запрещается, в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq", в том числе с "зеленым" статусом, проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных и иных мероприятий с массовым скоплением людей, выставок, спортивных мероприятий со зрителями, проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях. Продлен запрет на посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями".

 
Требования не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии

22.10.2021, 08:29 107488
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 924 802 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 178;
 
в городе Алматы - 292;
 
в городе Шымкенте - 41;
 
в Акмолинской области - 143;
 
в Актюбинской области - 46;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 44;
 
в ВКО - 105;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 52;
 
в Карагандинской области - 139;
 
в Костанайской области - 128;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 9;
 
в Павлодарской области - 202;
 
в СКО - 159;
 
в Туркестанской области - 42.
 
В Казахстане за сутки 1719 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 867 961 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 8 124 473 человека, вторым компонентом - 7 269 888 человек.
 
На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962 КВИ+ и 6 254 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном лечении - 42 365 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 625 пациентов,
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 172 пациента,
 
- на аппарате ИВЛ - 109 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 октября 2021 года зарегистрировано 11 879 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 октября от КВИ+ скончались 32 человека.  

20 октября 2021 года зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 240 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев - 4992, выздоровевших - 67 214.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

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