В Казахстане создали вакцину против COVID-19 для кошек

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Презентовали нашу новую субъединичную вакцину против COVID-19 для кошек NARUVAX-C19 (pets). Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен преодолевать межвидовой барьер и расширять круг своих хозяев. Некоторые наши домашние питомцы, в частности кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса. В мире некоторые фармгиганты также создают COVID-19 вакцины для животных", - сообщил на свой странице в Фейсбуке директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете Кайсар Табынов.
По его словам, вакцина NARUVAX-C19 (pets) в режиме двукратной иммунизации была полностью безопасна для кошек и обеспечивала защиту от вируса SARS-COV-2.
Она также индуцировала образование высоких титров, нейтрализующих антитела против Дельта-варианта вируса COVID-19. Очень надеемся, что с помощью этой вакцины нам удастся защитить и животный мир от инфекции COVID-19. Очень отрадно, что наше профильное Министерство сельского хозяйства РК нас полностью поддерживает в этом стремлении", - написал Табынов.