В Казахстане выявлен еще 71 заболевший коронавирусом

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 979 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10;
город Алматы - 4;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 16;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 7;
Северо-Казахстанская область - 6;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 107 979 заболевших.
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