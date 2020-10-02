В Казахстане выявлен еще 71 заболевший коронавирусом

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 979 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10;

город Алматы - 4;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 16;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 7;

Северо-Казахстанская область - 6;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 107 979 заболевших.

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