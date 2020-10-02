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В Казахстане выявлен еще 71 заболевший коронавирусом

01.10.2020 10207
Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 30 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 979 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 10;
 
город Алматы - 4;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 3;
 
Атырауская область - 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 16;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 2;
 
Павлодарская область - 7;
 
Северо-Казахстанская область - 6;
 
Туркестанская область - 4.
 
Всего в стране выявлены 107 979 заболевших.
 

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