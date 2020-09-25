В Казахстане выявлены еще 228 случаев заболевания пневмонией

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки зафиксированы 228 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 228 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 760, летальных случаев - 346, выздоровевших - 26 805.





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