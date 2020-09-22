Система Orphus

В Казахстане зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией

21.09.2020 10261
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане зафиксированы еще 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 40 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 148, летальных случаев - 344, выздоровевших - 26 709.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая