В Казахстане зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане зафиксированы еще 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 40 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 148, летальных случаев - 344, выздоровевших - 26 709.





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