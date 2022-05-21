В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 683 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава, 18 мая в стране зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 20 мая лечение от КВИ продолжает получать 151 человек (92 КВИ+ и 59 КВИ-), из них в стационарах находится 56 пациентов, на амбулаторном уровне - 95 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 20 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 496 050 человек, II компонентом - 9 267 945 человек. Ревакцинировано - 4 251 535 человек.