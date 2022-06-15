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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом

14.06.2022, 09:19 4386
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 874 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 153 человека (114 КВИ+ и 39 КВИ-), из них в стационарах находятся 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 115 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 14 июня I компонентом провакцинированы 9 515 066 человек, II компонентом - 9 293 246 человек. Ревакцинированы 4 707 044 человека.
 

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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса

15.06.2022, 09:30 1356
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 887 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 июня зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (119 КВИ+ и 41 КВИ-), из них в стационарах находится 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 15 июня 2022 года I компонентом провакцинирован 9 515 881 человек, II компонентом - 9 294 229 человек. Ревакцинированы 4 728 908 человек.
 

Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане

13.06.2022, 08:24 10701
Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 5 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 867 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, 11 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 
На 13 июня лечение от КВИ продолжают получать 157 человек (–115 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 13 июня в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 514 841 человек, вторым компонентом - 9 292 996 человек. Ревакцинацию прошел 4 703 221 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

12.06.2022, 10:49 15081
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 862 случая.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 7, в Алматы - 5, в Алматинской области - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

10 июня выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (117 КВИ+ и 43 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 125 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 11 июня 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 514 514 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 292 591 человек. Ревакцинированы 4 694 715 человек.
 
В Казахстане за сутки 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших с начала пандемии 1 292 082 человека.
 

В России выявили новый вариант омикрона

12.06.2022, 10:13 15601
МОСКВА. 12 ИЮНЯ - В России впервые выявили вариант омикрона ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрона BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - цитирует Хафизова РИА Новости.

 
Он пояснил, что вариант BA.2 и его субварианты составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев инфицирований.
 
По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.
 
Однако варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы омикрона, заключил специалист.
 

В Казахстане зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

11.06.2022, 09:57 18581
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 849 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай от COVID-19.
 
На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 156 человек (110 и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 121 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

10 июня в Казахстане первым компонентом  против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 513 674  человека, вторым компонентом - 9 291 788 человек.
  
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев COVID-19

10.06.2022, 09:39 21556
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 837 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, 8 июня выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 150 человек (103 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находится 31 пациент, на амбулаторном уровне - 119 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 10 июня I компонентом провакцинированы 9 512 543 человека, II компонентом - 9 290 457 человек. Ревакцинированы 4 645 597 человек.
 
Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.
 
По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%, B.1.617-Delta - 1,4%.
 
По итогам проведенного полногеномного секвенирования установлена циркуляция BA.2 стелс-омикрон - 93,8%(в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Алматы и Нур-Султане), BA.1 омикрон-штамм - 6,2 %(в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане).
 

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны 3 вида вакцин ("Пфайзер", "Синофарм" и "КазВак")", - отметили в Минздраве.

 

В Казахстане выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом

09.06.2022, 09:01 24566
В Казахстане выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 828 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
7 июня зарегистрировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 9 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (106 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 33 пациента, на амбулаторном уровне - 119 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 9 июня I компонентом провакцинированы 9 510 545 человек, II компонентом - 9 288 778 человек. Ревакцинировано 4 620 749 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом

08.06.2022, 09:16 27661
В Казахстане за сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 815 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
6 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (97 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находчтся 33 пациента, на амбулаторном уровне - 111 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 8 июня I компонентом провакцинирован 9 510 151 человек, II компонентом - 9 288 396 человек. Ревакцинирован 4 596 171 человек.
 

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