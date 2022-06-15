НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 874 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 153 человека (114 КВИ+ и 39 КВИ-), из них в стационарах находятся 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 115 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

В Казахстане на 14 июня I компонентом провакцинированы 9 515 066 человек, II компонентом - 9 293 246 человек. Ревакцинированы 4 707 044 человека.