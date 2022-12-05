В Казахстане за сутки зарегистрировали более 160 случаев КВИ

На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане COVID-19 заразились 167 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
На 4 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1364 человека. Из них 1166 человек заразились КВИ+; 198 пациентов - КВИ-. В стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне - 1188.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
С 13 марта 2020 по 3 декабря 2022 года в Казахстане коронавирусом заразились 1 406 809 человек. За тот же период в стране от болезни умерли 19 053 человека.
Напомним, по итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве.