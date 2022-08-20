В Казахстане за сутки зарегистрировано менее тысячи случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 381 911 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 163,
в городе Алматы - 80,
в городе Шымкенте - 9,
в Акмолинской области - 79,
в Актюбинской области - 23,
в Алматинской области - 18,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области - 37,
в ВКО - 18,
в Абайской области - 11,
в Жамбылской области - 16,
в ЗКО - 93,
в Карагандинской области - 118,
в Улытауской области - 19,
в Костанайской области - 79,
в Кызылординской области - 22,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 62,
в СКО - 44,
в Туркестанской области - 7.
На 18 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 576 249 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 355 742 человека.
В Казахстане за сутки 1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровело 1 347 027 человек.