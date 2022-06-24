В Казахстане зафиксировано 42 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 014 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 7, в Алматы - 18, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 1, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 1, в Кызылординской области - 1, сообщает МВК по нераспространению КВИ.

По данным Минздрава, 20 июня зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 225 человек (171 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 42 пациента, на амбулаторном уровне - 183 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 22 июня 2022 года I компонентом провакцинированы 9 519 712 человек, II компонентом - 9 299 406 человек. Ревакцинированы 4 709 894 человека.