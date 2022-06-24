В Казахстане зафиксировано 42 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 056 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Министерства здравоохранения РК, на 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 254 человека (-199 и 55 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне - 211 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
21 июня зафиксировано 3 случая пневмонии с признаками коронавируса, один человек скончался.
По состоянию на 23 июня в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 9 520 356 человек, вторым компонентом - 9 300 566, ревакцинированы 4 721 333 казахстанца.