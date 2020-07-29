В Казахстане закрыли семь провизорных стационаров и один инфекционный

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава, на данный момент в Казахстане закрыты семь объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар, с общей численностью коек 1070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах (на 855 мест).

В Актюбинской области закрыто общежитие ЗКГМУ на 300 коек; в Атырауской области - общежитие Курмангазинского аграрно-технического колледжа (30 коек), Жлыойский противотуберкулезный диспансер (10 коек), Атырауская областная больница (200 коек); в Карагандинской области законсервированы с оснащением гостиница "Турист" при Областном кардиоцентре (100 коек) и общежитие КарГТУ при областном центре психического здоровья (100 коек); в Нур-Султане - Городской центр психического здоровья (инфекционный стационар на 230 коек); в Шымкенте - Областной детский реабилитационный центр (на 100 коек).

Также сокращено количество коек: в Мангистауской области - Мангистауская областная больница (на 150 коек), Жанаозенская городская больница (на 100 коек), Бейнеуская больница (на 30 коек), Тупкараганская районная больница (на 25 коек), Мангистауская районная больница (на 50 коек); в Павлодарской области - госпиталь имени Султанова на базе АО "Санаторий "Мойылды" (на 500 коек).

В остальных областях и Алматы планируется закрытие провизорных центров или сокращение коек со 2 августа.





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