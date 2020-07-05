В Казахстане зарегистрировано 1644 новых случаев заболевания COVID-19, из них 1072 - бессимптомные

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 сообщили об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 3 июля, передает Kazakhstan Today.

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 1644 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 572 симптомных носителя и 1072 - бессимптомных.

Всего в стране подтверждено 45 719 случаев, из них: в городе Алматы - 6016 (+114), в Нур-Султане - 5713 (+71), в Атырауской области - 5124 (+377), в Карагандинской области - 5089 (+76), в Шымкенте - 3395 (+101), в ЗКО - 3045 (+110), в Алматинской области - 2447 (+117), в ВКО - 1871 (+152), в Туркестанской области - 1845 (+71), в Актюбинской области - 1674 (+41), в Жамбылской области - 1615 (+82), в Мангистауской области - 1409 (+114), в Акмолинской области - 1386 (+42), в Кызылординской области -1379 (+37), в СКО - 1363 (+19), в Павлодарской области - 1303 (+68), в Костанайской области - 1045 (+52).

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