В Китае предрекли новую волну COVID-19

Пекин. 13 апреля. Kazakhstan Today - Человечество не сможет полностью справиться с пандемией коронавируса летом этого года, в ноябре возможна новая волна заболевания, пишет портал "Хуаньцюван" со ссылкой на заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна, передает Kazakhstan Today.

Вспышки... начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели... когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами", - сообщил он.

Вместе с тем Чжан Вэньхун подчеркнул, что, благодаря опыту, приобретенному во время нынешней эпидемии, особенно в области диагностики, следующая волна будет не столь серьезной, пишет РИА Новости

Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму", - считает эксперт.

По его словам, контроль над эпидемиологической ситуацией в мире зависит не от Китая, США или Европы, а от того, как с эпидемией смогут справиться именно страны, которые в наименьшей степени способны контролировать происходящее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек умерли.





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