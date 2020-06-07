В Нур-Султане появился мобильный скрининг-центр по диагностике COVID-19

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Жители столицы могут сдать тест на COVID-19, не выходя из автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Мобильный скрининг-центр по диагностике коронавирусной инфекции появился в Нур-Султане. Процедура занимает всего 3-5 минут, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Лаборатория запущена на базе городской многопрофильной больницы №2. В церемонии открытия скрининг-центра приняли участие заместитель акима столицы Бахтияр Макен и руководитель управления здравоохранения города Сауле Кисикова.

Цель - убедиться, что все граждане города проверены и не заражены. Кроме того, ежедневно проводится 4500 анализов в шести лабораториях. В целом в городе есть государственные и частные лаборатории, которые занимаются сбором материала. К тому же центр удобно расположен. Граждане также могут сдать тест по прибытии в аэропорт. И мест на стоянках достаточно для автомобилей", - сказал Бахтияр Макен.

По словам заместителя акима Нур-Султана, в будущем проект может открыться и в других частях города. Пропускная способность мобильного центра - более 100 тестов в день. Процедура занимает всего 3-5 минут. Как отмечают специалисты, данный метод удобен тем, что все происходит в авто и нет никакой очереди.

Стоимость теста - 10 тыс. тенге. Тестируемый заполняет анкету, в которой содержится личная информация, эпидемиологические факторы и симптомы. В кабине измеряется температура тела с помощью бесконтактного термометра. Результат будет известен в течение 6 часов, пациент его получит по электронной почте или на номер WhatsАpp в течение суток. В случае серьезного подозрения на COVID-19 тестируемый переводится в специализированную больницу. Мобильный скрининг-центр работает с 08.00 до 20.00 без выходных до конца эпидемии. Он находится в районе ТРЦ "Меgа Silk Way", между больницей № 2 и ТРЦ "Меgа Silk Way", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, открытие такого пункта в Нур-Султане позволит выявить скрытые очаги заболевания среди населения и своевременно принять санитарно-эпидемиологические и профилактические меры для предотвращения осложнений.

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