В Нур-Султане выздоровел больной КВИ со 100%-ным поражением легких

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today -53-летний житель Нур-Султана Александр Ильин был госпитализирован 2 июля в крайне тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата столицы, ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус. Положение пациента усугубляли сопутствующие заболевания - подагра, а также ожирение второй степени.

21 июля Александр Ильин был выписан из клиники с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Однако ему еще предстоит реабилитация для полного восстановления.

59-летний Виктор Чулковский 14 дней находился в инфекционном стационаре с 80%-ным поражением легких и коронавирусной инфекцией и тоже выздоровел благодаря усилиям врачей.





Не менее сложный случай был у жительницы столицы Камарии Оразалиновой.

Я очень рада, что сегодня возвращаюсь домой после тяжелой болезни. У меня диагностировали COVID-19 плюс 90%-ное поражение легких. Лечение получала 12 дней. Врачи меня поставили на ноги, я очень благодарна. Было состояние очень тяжелое, сейчас я сижу, разговариваю, возвращаюсь к нормальной жизни", - не скрывая радости, рассказала Камарии Оразалинова.





Ранее стало известно, что жительница Балхаша с положительным ПЦР на COVID-19 родила здорового ребенка.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 75 153. В Нур-Султане заражения коронавирусной инфекцией выявлено у 8 тыс. 832 человек. 5 тыс. 935 из них излечились.

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