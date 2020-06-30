В Петропавловске оштрафовали владельцев двух ресторанов

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Петропавловске в минувшие выходные выявлено два факта проведения торжества, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях горожане разместили фото, на котором заснято, как в ресторан заходят молодожены. Полицейские и санврачи были вынуждены принять незамедлительные меры. По данному факту собран административный материал по статье 462 КоАП РК в отношении владельца ресторана и организатора мероприятия. Аналогичные меры административного воздействия были приняты в отношении организаторов праздника и администрации другого заведения.

Всего с момента отмены режима ЧП в Петропавловске было выявлено пять таких фактов.

Многое сейчас зависит от дисциплины и соблюдения установленных ограничений, направленных на нераспространение вируса. К сожалению, не все с пониманием относятся к этому, поэтому приходится переходить от профилактических мероприятий к мерам административного воздействия. С момента снятия режима ЧП за несоблюдение карантинных ограничений собрано 127 административных материалов", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.





Напомним, в минувшие выходные в Петропавловске постановлением главного санитарного врача области были усилены ограничительные меры.

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