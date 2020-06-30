Система Orphus

В Петропавловске оштрафовали владельцев двух ресторанов

29.06.2020, 19:35 4996
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - В Петропавловске в минувшие выходные выявлено два факта проведения торжества, передает Kazakhstan Today. 
 
В соцсетях горожане разместили фото, на котором заснято, как в ресторан заходят молодожены. Полицейские и санврачи были вынуждены принять незамедлительные меры. По данному факту собран административный материал по статье 462 КоАП РК в отношении владельца ресторана и организатора мероприятия. Аналогичные меры административного воздействия были приняты в отношении организаторов праздника и администрации другого заведения. 
 
Всего с момента отмены режима ЧП в Петропавловске было выявлено пять таких фактов.
 

Многое сейчас зависит от дисциплины и соблюдения установленных ограничений, направленных на нераспространение вируса. К сожалению, не все с пониманием относятся к этому, поэтому приходится переходить от профилактических мероприятий к мерам административного воздействия. С момента снятия режима ЧП за несоблюдение карантинных ограничений собрано 127 административных материалов", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев. 


Напомним, в минувшие выходные в Петропавловске постановлением главного санитарного врача области были усилены ограничительные меры. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая