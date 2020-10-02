В РК не будут переносить школьные каникулы из-за КВИ

Министр здравоохранения отметил, что на сегодня ситуация стабильная.
Если мы увидим, что уровень заболеваемости в стране будет в целом повышен, что будут множественные коллективные вспышки, конечно, мы такие предложения внесем. В настоящий момент ситуация стабильная. Мы контролируем эту ситуацию, каждый очаг персонально отрабатывается. На данный момент такие меры не предусматриваются", - сказал Алексей Цой.
Он также отметил, что переводить всех школьников на дистанционный формат обучения будут только в случае введения общих ограничительных мер. На текущий момент подобные меры не планируются.
Если в школе будут массовые вспышки, то мы можем закрывать отдельно школы. Если это будет в региональном масштабе, то будем закрывать в формате регионов. Если выйдет на более высокий уровень, тогда будем закрывать на уровне Казахстана. Но сейчас пока таких тенденций нет", - сказал глава Минздрава.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, ждать казахстанцам смягчения или ужесточения карантина, а также назвал условия возобновления работы кинотеатров.
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