В Шымкенте продлили карантинные меры

ШЫМКЕНТ. 1 ИЮНЯ - Вышло новое постановление главного санврача Шымкента Абдиманапа Тулебаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения COVID-19 продлеваются со 2 июня до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Документ ограничивает передвижение по городу лиц старше 65 лет. Также запрещается проведение массовых мероприятий.

Санврач поручил увеличить количество общественных транспортных средств на линиях в часы пик.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 31 мая в Казахстане подтверждено 387 672 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкенте - 20.

Минздрав РК отмечает улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации.

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