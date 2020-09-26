В СКО 12 учеников дежурных классов заболели коронавирусом

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в дежурных классах в Северо-Казахстанской области. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

Северо-Казахстанской области COVID-19 выявлен в восьми учебных заведениях: по одному случаю в средней школе села Смирново, в КГУ "Булаевский комплекс - детский сад", в средней школе №44, средней школе №10, гимназии "Бест" и Булаевской средней школе. Два случая - в Ленинской средней школе и 4 - в школе-лицей "Дарын", - сообщил Коджахметов в СЦК.

В учебных заведениях проводят все противоэпидемические меры. Контактные лица помещены под домашний карантин на 14 дней.

Он также сообщил, что в хоккейном клубе "Барыс" выявлено 19 случаев заболевания КВИ.

17 сентября 2020 года проведено профилактическое обследование 40 человек администрации и хоккейной команды "Барыс". У 11-ти человек выявлен положительный результат на COVID-19… 22 сентября, при обследовании 29 контактных лиц положительный результат выявлен ещё у 8 членов команды. У всех 19 заболевших лиц симптомы COVID-19 отсутствуют, они находятся на амбулаторном лечении", - пояснил Коджахметов.





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