В столице усилят санитарные меры в связи с распространением индийского штамма коронавируса

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологические требования в столице, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на то, что в целом ситуация в Казахстане стабильная, обстановка в соседних государствах продолжает ухудшаться. Поэтому необходимо усилить контроль на государственной границе, а также уделить особое внимание строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и увеличению темпов вакцинации", - сказал Мамин сегодня, на заседании правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Глава правительства отметил, что в столице выявлена вероятность мутации, характерной для индийского Дельта-штамма коронавируса. Он отличается высокой степенью заражаемости, быстротой развития и более тяжелыми последствиями. Мамин поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле, межведомственной комиссии - дополнительно принять меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в столице.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения Алексей Цой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная и находится под контролем. Индекс репродуктивности вируса составляет 1, занятость инфекционных коек - 25%, реанимационных - 21%.





В "красной" зоне по-прежнему остается город Нур-Султан, в "желтой" зоне - 5 регионов: города Алматы и Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. Остальные 11 регионов - в "зеленой" зоне.





На сегодняшний день более 2,8 млн человек вакцинировано первым компонентом, свыше 1,7 млн человек - вторым компонентом.

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