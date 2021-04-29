В Таразе ужесточат карантин

ТАРАЗ. 28 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев 27 апреля подписал новое постановление о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что город Тараз находится в "красной" зоне.

Акиму Тараза, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Тараз обеспечить:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- соблюдать требования по ношению масок в общественных помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- перевод не менее 80% сотрудников офисов и организаций на дистанционную форму работы, в очном режиме не более 20%, с возможностью максимального сокращения рабочего времени.

Работа ЦОНов, отделов занятости и социальных программ и их подразделений акимата Тараза, банков, отделений АО "Казпочта" разрешена с ограничением по времени с 09.00 до 18.00, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, оказание услуг населению сотрудниками в одноразовых перчатках и медицинских или тканевых масках.

Разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи, с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность супермаркетов, гипермаркетов - с 07.00 до 23.00, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена работа общественного транспорта с заполняемостью по количеству посадочных мест, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Посадка на транспорт допускается лишь при использовании средств индивидуальной защиты (масок). Увеличение количества автобусов в часы пик; обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке с открытием всех дверей.

Запрещена деятельность детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп (деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек).

Деятельность объектов общественного питания разрешена в помещении при заполняемости до 50%, не более 30 посадочных мест, с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест, с соблюдением дистанции не менее 2 м между крайними местами соседних столов с 09.00 до 20.00 без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных и других мероприятий с возможным массовым скоплением людей.

Работа непродовольственных и продовольственных открытых рынков будет приостановлена в воскресенье.

Также будет приостановлена в субботу и воскресенье работа торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей, в том числе расположенных в нем объектов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Будет действовать приостановление в субботу и воскресенье работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров.

Разрешена деятельность непродуктовых магазинов (отдельно стоящих) площадью до 2000 квадратных метров, с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Запрещена деятельность объектов культуры (репетиция); театров, кинотеатров, концертных залов.

Обучение учеников 1-8, 10 классов общеобразовательных школ в традиционном формате переводится на обучение в онлайн-формате;

Обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Постановление вступает в силу с ноля часов 30 апреля 2021 года.

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