В Японии ученые работают над вакциной от коронавируса с пожизненным иммунитетом

НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 84 случая коронавируса, в Алматы - 87, в Шымкенте - 35, в Акмолинской области - 40, в Актюбинской области - 5, в Алматинской области - 19, в Атырауской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 14, в Жамбылской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 3, в Карагандинской области - 49, в Костанайской области - 24, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской - 2, в Павлодарской области - 31, в Северо-Казахстанской области - 37, в Туркестанской - 8.

Всего с начала пандемии в Казахстане было подтверждено 988 770 случаев COVID-19. С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 961 213 человек, из них 440 - за последние сутки.

По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 020 человек, из них пятеро - за последние сутки.

За сутки выявлено 24 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерших нет. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 229 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 216 человек.

По состоянию на 2 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 468 заболевших, из них 14 537 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 931 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 101 пациент, на амбулаторном лечении - 14 367.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 45.