Вакцина Pfizer официально зарегистрирована в Казахстане

КАРАГАНДА. 31 АВГУСТА - На прошлой неделе в государственном реестре РК была зафиксирована ещё одна вакцина - Comirnaty от американской компании Pfizer и BionTech. Об этом заявила заместитель руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области Фарида Макеева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас в Казахстане зарегистрированы такие вакцины, как казахстанский "КазВаК", "Спутник-V" российской разработки, которая производится на карагандинском фармацевтическом комплексе; также арабско-китайская "Hayat-Vax", китайская вакцина "Корона-Вак". Также в июле этого года были зарегистрированы две новые вакцины - "Спутник-Лайт" и Vero Cell", - рассказала Макеева.

Она также сообщила, что на прошлой неделе в государственном реестре РК была зафиксирована ещё одна вакцина - COMIRNATY от американской компании Pfizer и BionTech.

Производственная площадка этого препарата находится в Бельгии. На данный момент она ещё не поступила в медицинские организации. Поступление вакцины Comirnaty ожидается осенью этого года. Хочу отметить, что каждая серия, каждая партия вакцин проходит испытание на качество, безопасность и получает сертификат соответствия", - цитирует спикера портал E-Karaganda .

На сегодняшний день о вакцине Comirnaty известно, что это матричная вакцина на основе РНК.





Рекомендуемый возраст применения от Всемирной организации здравоохранения - от 16 лет. Вакцинация данного препарата рекомендована взрослым людям без ограничения верхнего возрастного предела. При её применении используется 2 дозы с рекомендуемым интервалом 21-28 дней", - говорится в материале.





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