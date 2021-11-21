Вакцинировать детей от 5 до 11 лет разрешили в Канаде

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ОТТАВА. 20 НОЯБРЯ - Департамент здравоохранения Канады разрешил вакцинировать детей от 5 до 11 лет. При этом детская доза Pfizer-BioNTech будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать вакцину Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. COVID-вакцина стала первой утвержденной в Канаде для использования в этой возрастной группе. При этом заявку компания направила в департамент 18 октября, сообщает korrespondent.net.
После детального и независимого научного анализа имеющихся доказательств департамент пришел к выводу, что преимущества этой вакцины для детей 5-11 лет превалируют риски", - сказано в сообщении.
Прежде вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для людей от 12 лет. При этом детская доза будет отличаться от взрослой и будет втрое меньше (10 микрограммов вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить дважды.
Клинические испытания показали, что иммунная реакция у детей 5-11 лет сопоставима с иммунной реакцией 16-25-летних. Вакцина имела 90,7% эффективность в предупреждении COVID-19 у детей 5-11 лет и не обусловила никаких серьезных побочных последствий", - добавили в ведомстве.
В издании отметили, что на данный момент более 85% канадцев старше 12 лет получили две дозы прививки от COVID-19. В последние недели больше всего новых случаев инфицирования фиксировалось именно у детей младше 12 лет, которые пока не могли получить прививки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вакцинировать детей препаратом Pfizer будут только с письменного согласия родителей.