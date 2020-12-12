Южная Корея передала Казахстану гуманитарную помощь на сумму 375 000 долларов

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today -11 декабря вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов принял участие в церемонии передачи гуманитарной помощи от правительства Республики Корея в РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, правительство Южной Кореи передало казахстанской стороне гуманитарную помощь на сумму 375 000 долларов в виде 72 кислородных концентраторов, 50 мониторов и 111 000 штук защитных респираторных масок стандарта FFP2 для пациентов с COVID-19.

Хотелось бы от имени Министерства здравоохранения РК и от себя лично выразить благодарность за оказанную гуманитарную и консультативную помощь корейских экспертов по вопросам борьбы с COVID-19. Это наглядно демонстрирует традиционно дружественные отношения между двумя государствами, а также солидарность в международных усилиях по противодействию пандемии. Также, пользуясь случаем, выражаем благодарность и глубокую признательность ВОЗ за поддержку в оказании помощи в борьбе с COVID-19. Это еще раз свидетельствует о партнерских отношениях между нашими организациями", - сказал Киясов.

Ранее главная транспортная прокуратура сообщила о товарах медицинского назначения на 400 млн тенге, которые ввезли в РК под видом гуманитарной помощи и распродали.

24 ноября Казахстан отправил в Кыргызстан 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи.

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