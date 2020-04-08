Что скрывает американская биолаборатория в Казахстане?

Все началось со скандальных обвинений американских биологов в разработке коронавируса в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) Казахстана в Алматы, построенной и работающей при поддержке департамента обороны США, сообщает StanRadar.com .

Мы скептически отнеслись к "сенсационным расследованиям" и обратились за разъяснениями в ЦРЛ и посольство США в Нур-Султане. Однако оба учреждения отказались от официальных комментариев, а в американском посольстве и вовсе неофициально "советовали" не освещать эту тему, пригрозив некими "последствиями".

После подобной реакции мы не могли не провести собственное расследование: что пытаются скрыть американцы в Казахстане? Мы благодарим всех неравнодушных журналистов и экспертов, принявших в нем участие, не испугавшись угроз американских представителей.

Приключения американцев в Казахстане

Проблема в том, что безотносительно эпопеи с коронавирусом, казахстанская ЦРЛ действительно используется США в рамках военных биологических программ, что ставит перед Нур-Султаном серьезные политические проблемы в связи с обязательствами перед ШOС и OДКБ.

Официально считается, что ЦРЛ, контролируется Минздравом РК через "Казахский научный центр карантинных зоонозных инфекций" (КНЦКЗ), а по иностранным проектам работает в рамках грантовых программ.

Но на деле в рамках госпрограмм весь КНЦКЗ получается менее 680 тыс. долларов в год, то есть менее 4 млн долларов за все время работы. В западной научной периодике мы нашли информацию о 28 американских биологических программах в Казахстане с общим бюджетом не менее 20 млн долларов, которые были реализованы Агентством по предотвращению угроз (DTRA) американского оборонного ведомства. Еще более 100 млн долларов было потрачено на строительство и оснащение ЦРЛ.

Таким образом, ЦРЛ в большей степени финансируется не Казахстаном, а США. Следовательно, большая часть работы ведется именно в иностранных интересах.

Опять-таки формально в штат лаборатории не входят иностранные сотрудники. Но на деле там практически непрерывно находятся представители иностранных армий, руководящие исследованиями.

Беглый поиск по открытым источникам позволил обнаружить 20 иностранных специалистов, участвовавших в исследовательских проектах ЦРЛ. Подавляющее большинство – сотрудники департамента обороны США и подрядчики по его проектам; служащие Центра медицинских исследований ВМФ США (Сильвер-Спринг); Института микробиологии Бундесвера (Мюнхен); микробиологической лаборатории центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне. Причем, помимо научных, многие специалисты имеют и военные звания.

Кроме того, группы казахстанских сотрудников ЦРЛ и других микробиологических лабораторий Казахстана отправлялись на практику в упомянутый выше Центр медицинских исследований ВМФ США, то есть работали в качестве сотрудников оборонного ведомства Соединенных Штатов. Американские ВМФ открыто рекрутируют казахских биологов, которые затем работают по его проектам за рубежом и на родине под руководством американских военных… Но продолжают официально считаться казахскими гражданскими специалистами.

Вот вырезка из журнала ЦМИ ВМФ с группой казахстанский практикантов. Люди с этого снимка частью вернулись на родину в ЦРЛ, но работать продолжили преимущественно в проектах департамента обороны.

Их фактический начальник Аллен Ричардс (второй справа в дальнем ряду) запечатлен в штатском, но имеет звание лейтенант-коммандер ВМФ и является крупным специалистом по биологической войне.

Зачем Пентагону казахстанская лаборатория?

Особый интерес исследователей из стран НАTО вызывают заболевания, опасные для человека, характерные для Центральной Азии, а также способы их передачи животными или иными путями. Подобные данные необходимы оборонным ведомствам США, Британии и Германии на случай войны со странами OДКБ или ШOС, чтобы быть готовыми к разработке биологического оружия, отвечающего региональным особенностям. А эти данные можно получить только в ходе полевых исследований, возможности для которых предоставляет ЦРЛ.

Кроме того, ЦРЛ может выполнять те же функции, что тюрьма на базе Гуантанамо. Это место, где можно делать то, что нельзя осуществить из-за юридических ограничений на территории США. Например, в Штатах с октября 2014 года действует мораторий на бюджетное финансирование исследований, связанных с модификацией вирусов, делающих их более опасными для человека, ряд общих ограничений на их реализацию.

Именно из-за этого запрета в 2015-м были остановлены исследования университета Чапел-Хилл (Северная Каролина) по модификации коронавируса летучих мышей SHC014, предназначенные для создания "химерического" коронавируса, отличающегося повышенной опасностью для человека. Гипотетически, эти исследования можно было бы продолжить в Казахстане.

С этой гипотезы и начинается спорная теория создания коронавируса в казахстанской лаборатории.

Теория заговора

Напомним, в феврале 2020 года в казахстанских соцсетях появились сообщения со ссылкой на анонимный источник в ЦРЛ, что штаммы коронавируса COVID-19, свирепствовавшего в Китае, совпали со образцами аналогичного вируса, изучавшегося в лаборатории несколько лет назад.

В марте этот "вброс" был неожиданно подкреплен. Журналисты "Русской весны", издания известного скандальными публикациями о региональных НПO, обнаружили в открытых источниках сообщения, что в ЦРЛ действительно три года назад изучался коронавирус, который, как и COVID-19, переносился летучими мышами.

Работа велась в рамках проекта KZ-33 Агентства по предотвращению угроз департамента обороны США в 2017 году. Группу исследователей возглавлял профессор Гэвин Джеймс Смит, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний.

Наша проверка приводимых источников показала, что работа о коронавирусе, переносимом летучими мышами, реально выполнялась в Казахстане по заказу департамента обороны США. Минимальная часть ее результатов опубликована в апреле 2019 года группой ученых, включая профессора Смита, Яна Менденхолла, Ивонну Су, а также нескольких казахских биологов. Изучалась популяция зараженных мышей в пещерах Алтынтау, Караунгир и Кептерхан.

Исследователи писали, что изучали естественное распространение заболевания. По версии же "Русской весны", летучие мыши были искусственно заражены модифицированным штаммом коронавируса с Ближнего Востока, а для казахстанской фауны это заболевание нехарактерно. Проверить по доступным публикациям это не удалось, так как болезни фауны Южного Казахстана плохо изучены по утверждению тех же американских биологов.

Чужая лаборатория

Повторим, версия о рукотворной природе коронавируса не кажется нам доказанной. Пусть этот вопрос выяснят биологи, изучающие ДНК COVID-19.

Гораздо важнее и убедительней сам факт нахождения в Казахстане инфекционной лаборатории, которая за несколько лет перешла под фактический контроль армии и флота США. Несмотря на формальное подчинение Минздраву , реальной работой ЦРЛ руководят офицеры армией НАTО, которым подчиняются и местные сотрудники. Аналогичным образом западные военные "прибирают к рукам" НИИ проблем биологической безопасности и региональные инфекционные лаборатории.

Фактически ЦРЛ со всеми смежными структурами превращается в незарегистрированную военную базу США и НАTО в Казахстане.

Агентство Kazakhstan Today постоянно и очень внимательно следит за деятельностью биолаборатории в Алматы и информацией, появляющейся о ней. В частности, по мнению Якова Кедми - израильского государственного деятеля и дипломата, который регулярно выступает в качестве политолога на российском телевидении и радио, В частности, по мнению Якова Кедми - израильского государственного деятеля и дипломата, который регулярно выступает в качестве политолога на российском телевидении и радио, с 1992 года Пентагон вложил в Казахстан более 170 млн долларов по разным программам "уменьшения биологических угроз".





Лаборатория" в Алматы представляет собой 4-этажное здание высокой сейсмоустойчивости, оснащённое многоуровневой охраной. "На слухи о планируемом изготовлении тут биологического оружия заявляю, что это противоречит международным обязательствам Казахстана", - утверждал директор научного центра Бахыт Атшабар. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что "его" лабораторию профинансировало Министерство обороны США: "сфера сокращения оружия массового уничтожения находится в его ведении". Только разве "сокращение ОМП" такой вот "эксперимент" в Казахстане: американские учения по "локализации вируса Эбола"? Американцы исследовали, насколько устойчиво население Казахстана к этому вирусу, как действует патоген на казахов, русских, уйгур, китайцев… Эти данные позволяют янки уже в другой лаборатории другой страны получать патоген с новыми свойствами, а дальше на их усмотрение: инфицированный таким патогеном казахский турист может спуститься с трапа самолёта в Пекине, или Москве, или еще где-то. И кому тогда зараженным странам претензии предъявлять - Астане? Штаты-то формально "не при делах", - пишет Яков Кедми .

Предполагалось, что в лаборатории будут работать сотрудники трёх ведомств: министерств здравоохранения, образования и науки и сельского хозяйства. Наличие зарубежных специалистов в штате не предусматривалось.

Чем они будут заниматься? Они будут заниматься защитой нашей страны, мониторингом всех опасных инфекций, как мы уже говорили, которых достаточно много у нас в Казахстане. В апреле мы ожидаем как раз процесс, который называется у американцев валидацией, когда они должны провести все тестирование всего здания и заодно сотрудников, которые за все это будут отвечать. Сразу же, возможно, после апреля, будет госприёмка", - пояснял ведущий научный сотрудник по вопросам биобезопасности Центральной референтной лаборатории Рафик Сарсенгалиев.

В лаборатории ещё раз объяснили, почему на строительство средства выделило правительство США.

Мы, может быть, немножко такой подозрительный народ СНГ. Если нам что-то делают, то с какой же целью, для чего? Но мы объясняем, что биологическое оружие само по себе одно из самых опаснейших в мире. Поэтому американцы считают, что любая утечка, в каком бы уголке мира она ни произошла, она, естественно, может угрожать всему миру. Поэтому они пытаются где-то в чем-то помочь в том плане, чтобы у нас такой утечки не происходило", - заявил Сарсенгалиев.

Россия не может не реагировать на то, что военное ведомство США по существу на нашей границе строит биолаборатории высокой степени защиты, которые в том числе могут быть предназначены и для производства элементов биологического оружия ", - сообщил РИА Новости российский источник на встрече экспертов государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как отмечает информагентство, "подобные биолаборатории военного ведомства США размещаются в Грузии, на Украине и в Казахстане. При этом сами эти государства не обладают должным уровнем экспертизы в области биотехнологий, чтобы хоть как-то проконтролировать, что на их территории или с их территории "американские военные лаборанты не будут проводить операции, противоречащие КБТО".

Такие лаборатории строятся годами, они требуют значительных капитальных вложений и высочайшего уровня технологий. Государства, способные построить такие лаборатории, можно пересчитать на пальцах, и мы, естественно, ведем очень плотный диалог, в том числе с нашими казахстанскими партнерами, относительно того, что в реальности происходит в этом контексте в их взаимоотношениях с военным ведомством США", - добавил собеседник РИА Новости.

Источник отметил, что Россия напрямую высказывает свою озабоченность американским партнерам, но ответов не получает и поэтому вполне оправдано с международно-правовой точки зрения требует обсуждения данных вопросов в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия.

Стоит отметить, что решение о строительстве подобного недвусмысленного объекта в самом населенном городе Казахстана, с учетом специфики топографии города, принималось без информирования граждан страны и их мнения по этому вопросу.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного агентством Kazakhstan Today, на вопрос: "Согласны ли Вы с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций?" 725 человек (92%) ответили "нет". 56 человек (7%) согласны с созданием и присутствием в Алматы американской биолаборатории особо опасных инфекций. 1% респондентов (9 человек) ответили: "Мне все равно". Почти во всех бывших советских республиках действуют бактериологические лаборатории, говорится в сюжете программы "Добров в эфире", посвященном анализу вероятности такого фантастического явления, как зомби-апокалипсис. Как заявил в интервью программе выпускник Эдинбургского университета вирусолог Карл Берн, создание модифицированного вируса, который будет работать по заданной программе, - лишь вопрос времени.

Генетически модифицированные вирусы совершенно точно будут являться биологическим оружием. Некоторые вирусы мутируют в 10 тыс. раз быстрее, чем животные. И всего одна, самая небольшая мутация может привести к тому, что вирус начнет атаковать не только одну определенную группу людей, а всех без исключения, и пандемия охватит весь мир", - отметил Берн.

Ученые даже создали математическую модель зомби-апокалипсиса, взяв за основу реальное количество жителей земли (около 7,5 млрд человек), неравномерную плотность населения и наличие границ между странами. Модель показала: в густонаселенной местности одного инфицированного достаточно для масштабной эпидемии уже на 20-й день после первого заражения.

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