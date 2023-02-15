Казахстанские вдовы обратились к государству: в традициях народа всегда была помощь овдовевшим матерям
Фото: pixabay.com
С начала года в социальных сетях распространяется сообщение с просьбой откликнуться всех граждан Республики Казахстан из категории семей, потерявших кормильца.
Данная просьба вызвана тем, что инициативная группа по вопросам семей, потерявших кормильца, вышла с предложениями в правительство и парламент РК для решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении.
Организатор инициативной группы - Карлыгаш Байжанова, вдова с 2009 года. Когда ее супруг погиб, она осталась с тремя несовершеннолетними детьми. Пятый год Карлыгаш без устали предпринимает попытки взаимодействовать с государством, отслеживает законопроекты и нововведения в надежде обрести поддержку и помощь. Однако у ее семьи по-прежнему нет своего жилья, уже тринадцать лет она ждет своей очереди.
Справляться с горем в одиночку крайне трудно, но времени на слезы и жалобы нет - нужно воспитывать детей, успевать зарабатывать, а еще постоянно искать в себе силы, чтобы просто не сойти с ума от круговорота выживания", - со слезами на глазах рассказывает женщина.
Психологическая составляющая в таких обстоятельствах государством не учитывается. Выдержать всю боль и груз, свалившийся на плечи, под силу не всем. Организм ослабевает, условий для полноценной поддержки физического и ментального здоровья практически нет.
Например, Шолпан, - говорит Карлыгаш, указывая на сидящую напротив женщину, - у нее двое детей, у одного из них аутизм. За таким ребенком постоянно надо следить, из-за чего Шолпан не может работать полный день. Далеко из дома уходить тоже нельзя, поэтому ей осталось мыть пол в подъезде. Пособие сына уходит на покупку продуктов. А зарплата целиком - на оплату жилья".
Лаура похоронила и первого, и второго мужа, оставшись с тремя детьми в общежитии за 95 тысяч тенге. По словам одинокой матери, после обращения в акимат за помощью в виде адресного социального пособия женщине отказали, упрекнув ее в безработице.
При обращении за АСП наличие льгот учитывается и приравнивается к доходу семьи, при этом при обращении в банк пособие за доход не принимается.
Для нашей категории не предусмотрены никакие скидки в образовательном процессе, даже при покупке школьной одежды. А этот пункт мог бы помочь сэкономить, хотя бы во благо другого ребенка", - поддержала беседу Айман.
Женщины негодуют, что государство несправедливо определяет в одну категорию неполных семей вдов/вдовцов и многодетных родителей в разводе.
У многодетных семей, где супруги разведены, есть пособия, все еще есть двое родителей, которые взаимозаменяемы и оба имеют возможность обеспечивать детей. В неполных семьях, где умер один из родителей, вся ответственность ложится на плечи одного человека, часто женщины. Так почему же мы, у кого умерли мужья, находимся в одной категории с многодетными семьями, где супруги просто развелись?" - недоумевает Карлыгаш.
Триггером активизации инициативной группы стало осеннее заявление "Отбасы банка" о том, что неполные семьи исключены из программы "Бакытты отбасы". Банк объяснил эту новеллу участившимися фиктивными разводами с целью быстрого получения жилья. Семьи, потерявшие кормильца, тоже лишились очереди на квартиры, так как находились в одной категории с фиктивно разведенными. В очереди на жилье в ипотеку под 2% женщины стояли от 10 лет.
После этого Карлыгаш Байжанова приступила к разработке дорожной карты, где стала подробно описывать проблемы, касающиеся категории неполных семей, и предлагать решения этих вопросов. В настоящее время в документе 18 пунктов, которые продолжают дополняться.
Дорожная карта была передана мажилису до роспуска депутатов, сенату, правительству и администрации президента. Однако до сих пор реальных действий по вопросам данной категории предпринято не было.
В одном из пунктов инициативная группа предлагает вывести из пункта 11 статьи 68 Закона "О жилищных отношениях" лиц по потере кормильца в отдельный пункт.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития развели руками - нижнюю палату парламента распустили, работа приостановлена. В ведомстве не прогнозируют желаемых результатов в обозримом будущем.
Это же не от нас зависит, а от бюджета, от стройки. Я не могу сказать, сколько должно пройти времени", - ответил сотрудник департамента градостроительства на вопрос, существует ли регламент получения жилья.
По словам представителей госведомства, даже если категорию семей, потерявших кормильца, сейчас выведут в отдельный пункт, вопрос не решится, ведь "законы пишутся годами".
Тем временем в очереди на жилье числится 450 тысяч человек.
У казахов было так - после того, как женщина овдовела, род обязательно выдавал ее замуж, чтобы дети не остались сиротами. Ныне у нас только один защитник - государство, неужели мы не имеем права на хорошую жизнь, неужели мы должны ее выпрашивать? Должны ли наши дети быть хуже других? Они ведь не виноваты в том, что остались без отца или матери", - отчаянно заключили женщины.
После последнего заседания мажилиса парламента РК перед его роспуском корреспондент Kazakhstan Today спросил мнение одного из депутатов о проблемах вдов и вдовцов.
Это справедливая критика (о возмущениях инициативной группы. - Прим. ред.). Ранее депутаты делали несколько депутатских запросов относительно семей… У нас в законодательстве на самом деле этот вопрос недорегулирован. Но сейчас у нас уже зашла речь о Социальном кодексе, где уже совершенно новый подход к системе оказания социальной помощи и поддержки", - прокомментировала ситуацию депутат мажилиса парламента Казахстана VI-VII созывов Ирина Унжакова.
Она уверена, что в рамках нового Социального кодекса эта группа не останется без внимания. Во-первых, появится возможность дать семьям с трудной жизненной ситуацией материальную помощь, во-вторых, будет восстановлена способность членов семьи зарабатывать и учиться.
Депутат отметила нововведение Минтруда - цифровую карту семьи, сведения которой будут являться основанием для оказания проактивных государственных услуг. При этом, по информации министерства, все виды государственных гарантий будут охвачены с 2025 года.
Мы должны находиться в системе, что мы все люди, если видим, что человеку тяжело, - его можно поддержать", - добавила Ирина Унжакова.
Пособие по потере кормильца в 2023 году увеличено на 8,5% в связи с увеличением прожиточного минимума - сейчас ПМ составляет 40 567 тенге. Размеры ГСП по случаю потери кормильца также зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца и причины его смерти.
При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивается 34 888 тенге. Инициативная группа требует пересмотреть этот показатель и уравнять его с минимальной заработной платой. В 2023 году МЗП составляет 70 тысяч тенге.
На портале открытых нормативно-правовых актов 13 января был опубликован проект указа президента Республики Казахстан "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республике Казахстан". В перечни категорий лиц, чьи основные права и законные интересы защищает уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения, получатели пособия по потере кормильца находятся на третьем месте после ветеранов и инвалидов.
Инициативная группа, выступающая за права семей, потерявших кормильца, не перестает надеяться, что органы, ответственные за благосостояние нуждающихся, обратят внимание на проводимую работу и присоединятся к ее реализации.