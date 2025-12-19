Казахстанские дипломаты в ряде стран провели переговоры по развитию двустороннего сотрудничества
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты в ряде стран провели серию встреч в Катаре, Словении и Египте, посвященных развитию межпарламентского диалога, привлечению инвестиций, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры и высшего образования.
В Дохе посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта "Spirit Slovenia" Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.
Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей. Аскар Женис проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.
В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.
Между тем посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.
Тем временем в рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана". Инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.
Посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с руководством компании "MN.ALLOYS&Reductant Consulting W.L.L.", выразившей заинтересованность в строительстве двух феррокремниевых заводов на территории Казахстана.
В посольстве Казахстана в Греции состоялся круглый стол с участием представителей ведущих греческих инновационных компаний и научно-исследовательских институтов, проявляющих интерес к реализации совместных проектов и развитию сотрудничества с Казахстаном в высокотехнологичных секторах экономики.
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял исполняющего обязанности представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ) Думитру Липкану по случаю завершения его миссии.