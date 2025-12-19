Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио

Фото: Акорда

Токио. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе официального визита в Японию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу - крупнейший синтоистский храм Токио, - В ходе официального визита в Японию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Мэйджи Джингу - крупнейший синтоистский храм Токио, проинформировали в Акорде.





Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.





Храм Мэйджи Джингу - символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" - написал глава государства.





Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.





Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.



