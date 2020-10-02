"Стальной караван" на Шелковом пути

Более 2300 лет назад китайский посланник династии Хань Чжан Цянь отправился в западные регионы и открыл Великий шелковый путь, пересекающий Евразийский континент. С тех пор на Шелковом пути начали проходить караваны, были проложены торговые маршруты. Сегодня по обширным землям Евразии курсируют контейнерные поезда Китай - Европа. Грохочущие по Шелковому пути локомотивы воспроизводят оживленную сцену торгового пути того времени.

Контейнерные поезда, курсирующие между Китаем, Европой и странами, расположенными вдоль "Одного пояса и одного пути" обеспечивают международные контейнерные грузовые перевозки.

Первый поезд был отправлен в марте 2011 года. В настоящее время данные поезда являются поездами с самой большой в мире грузоподъемностью, самой длинной протяженностью пробега и наибольшим количеством стран на пути следования. Контейнерные перевозки между Китаем и Европой в качестве важного проекта многостороннего сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" стали быстро развиваться с нуля, расти от меньшего к большему и дальше продолжают развиваться с ускорением. За последние десять лет в общей сложности были отправлены около 30 тыс. поездов более чем по 60 действующим маршрутам, охватывающим территорию 45 стран и регионов. Среди них Казахстан, Россия, Германия, Франция и Великобритания. Контейнерные поезда Китай - Европа создали новые логистические каналы и торговые артерии в Евразии, и благодаря таким преимуществам, как короткое расстояние транспортировки, скорость доставки, высокая безопасность, низкая себестоимость, экологичность и другим, стали важной силой международной логистики.

В условиях свирепствующей во всем мире пандемии COVID-19 и блокировки международной цепочки производства и поставок в этом году, контейнерные поезда Китай - Европа быстро развиваются вопреки преобладающим тенденциям и постоянно устанавливают новые рекорды. За первые восемь месяцев текущего года в общей сложности был запущен 7601 поезд, что на 44,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и близко к уровню всего годового объема прошлого года. Таким образом, контейнерные поезда стали основным видом транспорта в международной цепочке поставок в особый период времени. Стоит отметить, что контейнерные поезда сыграли важную роль в международном сотрудничестве в борьбе с пандемией. С 15 марта по 6 сентября этого года Китай экспортировал в страны мира 151,5 млрд медицинских масок, 1,4 млрд комплектов защитной одежды, 209 тыс. аппаратов ИВЛ, 470 млн тестов на коронавирус и огромное количество других медицинских средств, многие из которых были доставлены именно с помощью контейнерных поездов Китай - Европа.

Казахстан, который находится между Европой и Азией, в центральной части Евразийского континента, с древних времен является важным узлом на Великом шелковом пути. Страна обладает огромным транзитно-транспортным потенциалом и является одним из активных участников строительства контейнерных поездов Китай - Европа. В последние годы Казахстан постоянно наращивает капитальные вложения, улучшает условия внутренней транспортной инфраструктуры, повышает эффективность таможенного оформления и укрепляет свои позиции в качестве транзитного узла Евразии. Пропускная способность транзитных перевозок контейнерных поездов Китай - Европа через Казахстан регулярно повышается. Согласно статистическим данным, в 2019 году через Казахстан прошло более 90% контейнерных поездов Китай - Европа по западному маршруту. В январе - августе текущего года вопреки пандемии наблюдался резкий рост объема перевозок транзитных грузов контейнерных поездов Китай - Европа (Китай - Центральная Азия) через пограничные пункты Алашанькоу и Хоргос, составив 10,1 млн тонн и 4 млн тонн, соответственно, что на 20,8% и 58,87% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Казахстан одним из первых начал получать выгоду от контейнерных поездов Китай – Европа. Поезда не только ежегодно приносят Казахстану сотни миллионов долларов доходов от транзитных перевозок, но и доставляют в Казахстан разные виды товаров, необходимых для экономики страны и жизни народа, а также вывозят высококачественную экспортную продукцию Казахстана на международный рынок.

Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами со схожими концепциями и целями развития, с высоким уровнем сопряжения стратегий, что также отражается в отношении к строительству контейнерных поездов Китай - Европа.

Китай стремится превратить контейнерные поезда в всемирно известный логистический бренд с международной конкурентоспособностью и хорошей репутацией, а Казахстан, в свою очередь, придает большое значение полноценному использованию собственного транзитного потенциала и стремится повысить свою конкурентоспособность в сфере международных перевозок. Недавно во время визита члена Госсовета и министра иностранных дел Китая Ван И в Казахстан обе стороны заявили о полной поддержке строительства контейнерных поездов Китай - Европа, чтобы повысить его роль и превратить его в "стальной караван", мчащийся по всей Евразии.

У нас есть все основания полагать, что совместными усилиями Китая и Казахстана контейнерные поезда Китай - Европа продолжат уверенно развиваться и сыграют уникальную роль в превращении Великого шелкового пути из "торгового пути" в "экономический пояс" для разных индустрий и агломераций, что принесет больше пользы развитию Китая и Казахстана и благосостоянию двух народов, а также будет вносить положительный вклад в стабильность и рост мировой экономики.

Пресс-служба Генерального консульства КНР в Алматы

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства