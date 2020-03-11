Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо

Урумчи. 7 марта. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо поздравляет женщин с 8 Марта, передает Kazakhstan Today.





- Дорогие и прекрасные дамы! Наступает Международный женский День - 8 Марта. Это праздник женщин всего мира. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Женщина - создатель материальной и духовной цивилизации, важная движущая сила развития и прогресса общества. Без женщины не было бы ни человечества, ни общества". Поэтому обеспечение гендерного равенства и повышение статуса женщины становится нормальным понятием во всех цивилизационных странах, в том числе Китай и Казахстан.

За 70 лет с момента образования Китайской Народной Республики, статус женщин в Поднебесной исторически повысился. В 2015 году средний возраст китайских женщин достиг 79,4 лет. В 2018 году число девушек среди студентов в Китае составило 52,5% от общего числа обучающихся в университетах, а в аспирантуре - 49,6%. Доля работающих женщин достигла 43,7%. Китаянки действительно держат половину неба в китайском обществе, как говорил Мао Цзэдун", - сообщает Информационная компания города Урумчи.

Такими же быстрыми темпами развиваются дела и у женщин в Казахстане. В 2018 году среди госслужащих женщин было 55%, на должности судей приняты 47,9%. Данные 2015 года показывают, что 49% деятелей экономики Казахстана являются женщинами, которые создали 39% от общего ВВП. Женщины уже стали одной из руководящих сил Казахстанского общества.

Китай и Казахстан - дружеские соседи, а женщины обеих стран - любящие родные сестры. Сегодня женщины представляют собой важных посланцев в политическом, экономическом и культурном обмене между нашими странами, продвигая китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень. Надо отметить, что в сегодняшней борьбе против эпидемии коронавируса тоже участвуют множество докторов-женщин и медсестер. Благодарю вас за усилия!

Дорогие дамы! Позвольте мне поздравить вас и пожелать вам радости, семейного счастья и успехов в делах! Поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!

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