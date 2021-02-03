Forbes: Иностранные компании продолжают инвестировать в Китай в условиях пандемии COVID-19

Урумчи. 1 февраля. Kazakhstan Today - Иностранные компании продолжают инвестировать в Китай, так как тот остается устойчивой экономикой и поддерживает рост в условиях пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), сообщает американский журнал Forbes, передает Kazakhstan Today.

Китай стал основным получателем инвестиционных потоков в мире в 2020 году", - отмечается в статье издания со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).





Согласно докладу, опубликованному в воскресенье ЮНКТАД, "объем прямых иностранных инвестиций в мире снизился на 42% в 2020 году, потоки прямых иностранных инвестиций в Китай выросли на 4%, составив 163 млрд долларов США. Таким образом, в 2020 году Китай стал крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. По этому показателю за ним следуют США".





Авторы статьи пишут, что западные компании продолжают "вкладывать свои ресурсы в быстрорастущую экономику", отметив, что американский производитель электромобилей Tesla "наращивает производство в Китае", а гигант по производству напитков PepsiCo Inc. в прошлом году потратил 705 млн долларов США на покупку китайского бренда снеков.

Компании из США и других стран продолжат инвестировать в Китай, так как тот остается одной из наиболее устойчивых экономик во время глобальной пандемии COVID-19, его потенциал будущего роста остается более сильным, чем у большинства других крупных экономик", - говорится в статье со ссылкой на аналитика Rhodium Group Адама Лысенко, давшего интервью Bloomberg в декабре 2020 года.

Благодаря строгим и широкомасштабным карантинным мерам в начале 2020 года Китай вернулся к работе и возобновил производство. Поэтому Китай стал единственной крупной экономикой, имевшей экономический рост в 2020 году", - отмечается в публикации.





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