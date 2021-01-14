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Монастырь Шаолинь совместно с Хэнаньским университетом будет готовить иностранных специалистов по ушу

13.01.2021 5887
Монастырь Шаолинь совместно с Хэнаньским университетом будет готовить иностранных специалистов по ушу
Чжэнчжоу. 10 января. Kazakhstan Today - Монастырь Шаолинь, расположенный в провинции Хэнань (Центральный Китай), в сотрудничестве с Хэнаньским университетом будет готовить иностранных специалистов по ушу - китайским традиционным боевым искусствам, передает Kazakhstan Today. 
 
Согласно заключенному в понедельник соглашению, стороны будут набирать из разных уголков мира абитуриентов, желающих обучаться китайскому ушу, сообщает Информационная компания Урумчи.
 

Этот шаг позволит любителям китайских единоборств из большего числа стран глубже окунуться в традиционную китайскую культуру", - заявил настоятель знаменитого монастыря Ши Юнсинь.

 
В прошлом году Хэнаньский университет в Чжэнчжоу, административном центре этой провинции, первым из китайских многопрофильных университетов открыл институт ушу. В том же году новосозданный институт начал сотрудничать с шаолиньским монастырем для совместной подготовки специалистов, которые будут обучать иностранных любителей ушу.
 
Согласно плану, с 2020 года порядка 30 выпускников этого университета отправятся в зарубежные культурные центры монастыря Шаолинь для распространения традиционных китайских боевых искусств.
 

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