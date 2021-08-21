Рост иностранных инвестиций в Китай за первые семь месяцев 2021 года составил 25,5%

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ПЕКИН. 20 АВГУСТА - За первые семь месяцев 2021 года объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в континентальной части Китая вырос на 25,5% в годовом выражении, достигнув 672,19 млрд юаней, или 100,74 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Министерством коммерции КНР, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Данный показатель вырос на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Фактически использованные ПИИ в сфере услуг за отчетный период выросли на 29,2% в годовом исчислении до 535,57 млрд юаней, что составляет 79,7% от общего показателя страны", - говорится в сообщении Информационной компании Урумчи.

В том числе фактически использованные ПИИ в секторах оптовых и розничных продаж, научно-исследовательских и технологических услуг, а также услуг в области информационных технологий заметно выросли, в то время как вышеуказанный показатель в отрасли высокотехнологичных услуг увеличился на 34,1% в годовом исчислении.

В январе - июле объем подобных инвестиций из стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", и стран АСЕАН увеличился на 46,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные.

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