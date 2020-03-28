Словенский философ Жижек: эпидемия заставляет сосредоточиться на мировом порядке

Урумчи. 27 марта. Kazakhstan Today - Славой Жижек утверждает, что глобальная пандемия подвергает большому испытанию физическое и эмоциональное состояние человека, передает Kazakhstan Today.

Я нахожусь в Словении в Любляне на карантине у себя дома, нужно стараться не унывать и выполнять хоть какую-либо работу". Славой Жижек утверждает, что глобальная пандемия подвергает большому испытанию физическое и эмоциональное состояние человека, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Славой Жижек родился в 1949 году, это один из высококлассных специалистов не только Европы, но и всего мира, привлекающий большое внимание общественности. Жижек - последователь французского психоаналитика и философа Жака Лакана, активно подвергает обсуждению темы социальной реальности, современности и кризиса капитализма. Поскольку поклонники у философа есть по всему миру, некоторые называют его "рок-звездой" в интеллектуальной среде.

В эти дни я порой очень надеялся заразиться этим вирусом, таким образом, во всяком случае, можно лишиться охваченным чувством беспокойства и неопределенности. Есть очевидный симптом, демонстрирующий, что я всё больше и больше охвачен сильной тревогой. Этот симптом - я и мой сон. Примерно одну неделю назад, я страстно ждал наступление ночи, чтобы погрузиться в сон и забыть о повседневной рутине. Сейчас ситуация совершенно противоположная: я боюсь погрузиться в сон, потому что сразу снятся кошмары, отчего просыпаешься с тревогой.

Что делать в данной ситуации? В последнее время мы слышим от людей, что нам необходимо завершить общественный переворот, потому что нам действительно нужно противостоять распространяющейся эпидемии, иначе это приведет к печальным последствиям. Но кардинальные изменения уже произошли.

Распространение коронавируса заставляет нас столкнуться с доселе невозможным случаем. Мы не могли себе представить, что такое событие могло произойти в нашей повседневной жизни: привычный для нас мир выведен из строя, все страны блокированы, многие люди оказались изолированы в своих домах перед лицом будущей неопределённости.

Я не думаю, что самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, - это возвратиться к неприкрытому варварскому состоянию и к жестокому состоянию насилия, которое не использует никаких средств для выживания. Хотя с развалом здравоохранения и некоторых государственных социальных служб, это также очень вероятно.

Мало того, что они хотят вести себя спокойно и уверенно, они часто делают ужасающие прогнозы: вспышка может длиться около двух лет, вирус в конечном итоге заразит от 60% до 70% населения мира, миллионы умрут и так далее.

Сообщение, которое они действительно хотят донести, заключается в том, что мы должны нарушить основную идею нашей социальной этики и отказаться от заботы о пожилых и слабых. Следует отметить, что принятие логики "выживания наиболее приспособленных" даже нарушает основные принципы военной этики.

Очевидно, что итальянцы склонны жертвовать практически всем, включая нормальными условиям жизни, социальными отношениями, работой и даже дружбой, религиозными и политическими убеждениями, чтобы устранить опасность болезни.

В последние несколько дней мы неоднократно слышали, что у каждого есть свои обязанности и они должны следовать новым правилам. Проблема здесь точно такая же, как экологическая проблема. Когда СМИ говорили об экологических проблемах, они неоднократно подчеркивали нашу личную ответственность. Хотя необходимо обращать внимание на личную ответственность таким образом, так как только это заставит нас игнорировать важный вопрос: как изменить всю нашу экономическую и социальную систему? Этот путь будет играть идеологическую функцию. Только комбинируя борьбу с коронавирусом с борьбой против идеологического мистицизма и рассматривая борьбу с коронавирусом как часть всеобъемлющей экологической войны, можно вести борьбу с коронавирусом.

Мы незаметно вторгаемся в среды обитания, на которые люди практически не влияют, и наши атаки растут день ото дня. Мы создаем несколько мест обитания, где вирусам легче распространяться. А потом мы удивляемся: "Боже, мы нашли новый вирус!"

Следовательно, недостаточно просто объединять какие-то глобальные ресурсы здравоохранения и предоставлять их людям, но также учитывать природу. Вирус также поражает растения, которые являются основным источником нашей пищи (например, картофель, пшеница и оливки). Мы всегда должны смотреть на глобальный ландшафт мира, в котором мы живем, имея в виду все парадоксы, вытекающие из этого ландшафта.

Например, мы рады узнать, что закрытие города Китаем из-за коронавируса спасло больше жизней, чем было убито вирусом.

Мы окажемся в тройном кризисе: медицинский кризис (сама эпидемия), экономический кризис (независимо от того, что эпидемия в конечном итоге вызовет, экономика сильно пострадает) и кризис психического здоровья. Основные координаты живого мира сотен миллионов людей рушатся, и в результате изменения коснутся всех аспектов, от авиаперелётов до путешествий, от путешествий до ежедневного физического контакта. Мы должны научиться мыслить вне координат фондового рынка и прибыли, а также напрямую искать другие способы производства и распределения необходимых ресурсов. Например, если власти узнают, что компания скрывает миллионы масок и эта компания ждет подходящего времени для продажи и получения прибыли, то без необходимости вести переговоры с компанией продукция может быть конфискована.

По сообщениям СМИ, Трамп предоставил биофармацевтической компании CureVac, расположенной в немецком Тюбингене, 1 миллиард долларов, чтобы обеспечить производство вакцин "только для Соединенных Штатов". Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что администрация Трампа пытается взять под контроль CureVac и "это даже не подлежит обсуждению": CureVac будет разрабатывать вакцины только для мира, а не для страны. То, что мы видим, является примером борьбы между варварством и цивилизацией. Трамп ссылается на закон "Об оборонном производстве", который позволяет правительству обеспечить, чтобы частная промышленность увеличивала производство предметов первой необходимости:

Трамп предлагает захватить частную отрасль. По данным Associated Press, президент США заявил, что будет ссылаться на федеральный закон, позволяющий правительству использовать частный бизнес для реагирования на вспышку. Трамп заявил, что подпишет законопроект, разрешающий себе принимать решения по управлению отечественной промышленностью "для неотложных нужд".

Меня высмеивали, когда я использовал слово "коммунизм" несколько недель назад. Но сейчас "Трамп предлагает захватить частную собственность". Могли бы мы представить себе такой "заголовок" еще неделю назад? И это только начало, и в будущем будут приняты дополнительные меры. Если государственная медицинская система находится под слишком сильным давлением, локальная самоорганизация сообщества будет существенной. Для выживания слепой изоляции недостаточно. Некоторые из нас не могут жить без основных общественных услуг, включая электричество, еду и лекарства.

Как говорится, попав в кризис, мы все социалисты. Даже Трамп рассматривает возможность принятия меры "универсального базового дохода", чтобы обеспечить чек на 1000 долларов США на взрослого гражданина. Платежи в несколько триллионов долларов будут нарушать все рыночные правила. Но теперь как эти деньги будут выплачены, где и кому? Будет ли этот вынужденный социализм социализмом исключительно для богатых? (Не забывайте, что в 2008 году миллионы простых людей потеряли свои скудные сбережения, но банки были спасены.) Эпидемия сведется к тому, что Наоми Кляйн - канадская журналистка и писательница называет новой главой повести затяжной трагический "капитализм катастроф". Или из этого возникнет новый (возможно, более умеренный, но также и более стабильный) мировой порядок?

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