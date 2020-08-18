В июле КПП Хоргос в Синьцзяне занял первое место в КНР по эффективности таможенного оформления поездов

Урумчи. 16 августа. Kazakhstan Today - Контрольно-пропускной пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) по эффективности таможенного оформления грузовых поездов сообщением Китай-Европа достиг месячного рекорда и занял первое место среди КПП страны по итогам июля, передает Kazakhstan Today.

КПП обслужил в июле 495 грузовых составов с 45,6 тыс. TEU по направлению Китай - Европа, что на 55,17% и 55,1%, соответственно, больше в годовом исчислении", - сообщил сотрудник таможенной службы Хоргоса Лун Тэн.

По его словам, на КПП действует специальный коридор для обслуживания грузовых поездов, что повышает эффективность таможенного оформления более чем на 60%.

С января по июль порт КПП Хоргос обслужил более 2,2 тыс. грузовых поездов сообщением Китай - Европа.

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