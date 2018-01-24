Подросток застрелил двух сверстников и ранил 17 человек в школе США

Вашингтон. 24 января. Kazakhstan Today - Подросток застрелил двух сверстников и ранил 17 человек в школе в городе Бентон штата Кентукки в США, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор штата Мэтт Бевин, всего пострадали 19 человек, из них 14 получили огнестрельные ранения. Двое из получивших огнестрельные ранения скончались - это 15-летние юноша и девушка, пишет ТАСС .

По словам Бевина, стрельбу открыл 15-летний подросток, он был задержан на месте и не оказал сопротивление.

Шеф полиции Кентукки Ричард Сэндерс в свою очередь заявил, что школьник вел стрельбу из пистолета. По словам Сэндерса, задержанному предъявят обвинения в убийстве и покушении на убийство. Какими мотивами руководствовался школьник, пока не уточняется.

Также сообщается, что состояние пятерых раненых критически тяжелое.

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