США отказались от роли страны-гаранта на переговорах по Сирии в Астане

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - США отказались от роли страны-гаранта в рамках проводимых в столице Казахстана переговоров по урегулированию в Сирии, передает Kazakhstan Today.

"Если США желают участвовать, мы ожидаем от них лишь соответствующего обращения", - заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Он рассказал, что Вашингтону предлагали "стать гарантом астанинского процесса", но США решили быть просто наблюдателями, пишет газета " Взгляд " со ссылкой на RT.

Лаврентьев предположил, что теперь США жалеют об этом решении. Он подчеркнул, что Москва "никогда не пытается кого-либо изолировать от политических мероприятий".

Лаврентьев сравнил процесс политического урегулирования с "большой лодкой, где все должны грести в одном направлении", чтобы не "крутиться по кругу" и не "разбиться".

Он также выразил сожаление в связи с тем, что определенные страны связывают предоставление финансовой помощи САР с подвижками в политическом переустройстве страны, но "подвижками в том, как это себе видят они, а не сирийский народ".

Он отметил, что для Сирии будет крайне губительно, если, например, деньги будут предоставляться территориям под контролем оппозиции, но в то же время будет игнорироваться часть страны, которой руководит Дамаск.

Издание напоминает, что глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил мнение, что проведение международных встреч в Астане по урегулированию ситуации в Сирии якобы "не является продуктивным процессом", поскольку "результатов почти нет".

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев высоко оценили итоги международных встреч по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса.

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