США отказались от роли страны-гаранта на переговорах по Сирии в Астане

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 декабря 2017
  • 16
  • :
  • 50
Все области
Туман
днем 13º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

США отказались от роли страны-гаранта на переговорах по Сирии в Астане23.12.2017
Мировые новости  12:08

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - США отказались от роли страны-гаранта в рамках проводимых в столице Казахстана переговоров по урегулированию в Сирии, передает Kazakhstan Today.

"Если США желают участвовать, мы ожидаем от них лишь соответствующего обращения", - заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Он рассказал, что Вашингтону предлагали "стать гарантом астанинского процесса", но США решили быть просто наблюдателями, пишет газета "Взгляд" со ссылкой на RT.

Лаврентьев предположил, что теперь США жалеют об этом решении. Он подчеркнул, что Москва "никогда не пытается кого-либо изолировать от политических мероприятий".

Лаврентьев сравнил процесс политического урегулирования с "большой лодкой, где все должны грести в одном направлении", чтобы не "крутиться по кругу" и не "разбиться".

Он также выразил сожаление в связи с тем, что определенные страны связывают предоставление финансовой помощи САР с подвижками в политическом переустройстве страны, но "подвижками в том, как это себе видят они, а не сирийский народ".

Он отметил, что для Сирии будет крайне губительно, если, например, деньги будут предоставляться территориям под контролем оппозиции, но в то же время будет игнорироваться часть страны, которой руководит Дамаск.

Издание напоминает, что глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил мнение, что проведение международных встреч в Астане по урегулированию ситуации в Сирии якобы "не является продуктивным процессом", поскольку "результатов почти нет".

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев высоко оценили итоги международных встреч по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса.
Просмотров: 7881
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   мировые новости
23.12.2017   12:08
США отказались от роли страны-гаранта на переговорах по Сирии в Астане
21.12.2017   16:26
Фото: http://tass.ru
У берегов Филиппин затонуло судно, на борту которого находились более 250 человек
21.12.2017   15:06
В Мельбурне внедорожник въехал в толпу людей на оживленном перекрестке
20.12.2017   12:41
Фото: fedpress.ru
Бывшего президента Кыргызстана Бакиева заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
19.12.2017   15:14
Фото пресс-службы президента России
Террористы из Сирии и Ирака под видом беженцев пытаются проникнуть в СНГ - ФСБ РФ
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today