Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Москва. 14 июня. Kazakhstan Today - После продолжительной болезни в подмосковном санатории "Барвиха" скончался режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, передает Kazakhstan Today.

"В 10.37 (мск) в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина, сообщает ТАСС.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.

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