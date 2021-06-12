Необходимо доверять своим ученым - глава МОН о заявлении Medsupportkz

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал заявление врачей Medsupportkz об эффективности казахстанской вакцины QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как госслужащий, я воспринимаю это абсолютно нормально, понимая необходимость освещения и предоставления более полной информации. Если говорить о реакции разработчиков и ученых, она была, конечно, не такой. И когда вы начинаете обобщать и говорить, что все ученые, необходимо учитывать, что многие ученые и коллеги, с которыми мы встречались и которые имели допуск к первичной документации, и те, кто проводит эти клинические исследования, - у них вопросов по этому поводу не возникает", - сказал министр.

Он подчеркнул, что институт лишь разрабатывает вакцину, клинические исследования не входят в его компетенцию.

Институт сам не может проводить клинические исследования, потому что там нужны медицинские компетенции и должны проводить медики. Поэтому институт профинансировал, заключил договор с медорганизациями, дальше в Таразе и Алматы проводили клинические исследования. К проведению и к тому, как проводят, наши коллеги не имели доступа. Так и должно быть. Это независимое клиническое исследование", - рассказал Аймагамбетов.

По словам министра, уже имеется достаточно данных, чтобы говорить о большой работе, проведенной казахстанскими учеными.

Нам необходимо дождаться результатов, доверять своим ученым. Мне кажется, у нас есть такой феномен, когда мы своих же ученых или артистов, которые добиваются успехов, обычно не особо ценим до того момента, когда об этом не начнут говорить в других странах. Я думаю, что у нас достаточно данных, чтобы говорить, что наши ученые провели очень большую и важную работу, за что мы должны быть им благодарны", - сказал глава МОН.

Напомним , 7 июня разработчик вакцины QazVac НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки ответил на публикацию врачей и ученых сообщества Medsupportkz, заявивших, что не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коронавируса.

28 мая глава ВОЗ заявил о готовности рассмотреть включение QazVac в список рекомендованных организацией медикаментов.

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