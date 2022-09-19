В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

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АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 392 505 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 21,

в городе Алматы - 13,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 6,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области -15,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 4,

в Туркестанской области - 3.

В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

На 17 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 788 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 383 170 человек.

На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (13 690 КВИ+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 702 пациента, информирует Минздрав РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.