В Казахстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19

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По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 21,
в городе Алматы - 13,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 6,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 0,
в Жетысуской области - 0,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 0,
в Абайской области - 0,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области -15,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 2,
в СКО - 4,
в Туркестанской области - 3.
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
На 17 сентября 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 591 788 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 383 170 человек.
На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 916 человек (13 690 КВИ+ и 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне - 13 702 пациента, информирует Минздрав РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.