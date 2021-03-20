Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 марта

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - По состоянию на 23.59 18 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 229 217 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 229 217 случая, из них:
в городе Алматы – 28 991 (+366);
в городе Нур-Султане – 27 528 (+285);
в ВКО – 22 551 (+28);
в Павлодарской области – 18 688 (+47);
в Атырауской области – 17 881 (+36);
в Карагандинской области – 16 586 (+98);
в Акмолинской области – 14 743 (+50);
в ЗКО – 14 078 (+81);
в Костанайской области – 13 300 (+44);
в СКО – 12 840 (+35);
в Алматинской области – 12 078 (+91);
в городе Шымкенте – 6476 (+36);
в Жамбылской области – 6210 (+18);
в Актюбинской области – 4614 (+26);
в Туркестанской области – 4398 (+13);
в Мангистауской области – 4325 (+6);
в Кызылординской области – 3930 (+4).
В Казахстане за сутки 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 209 630 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находятся 5813 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 250 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 34 пациента.
На 17 марта 2021 года зарегистрировано 50 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 189 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 003, случаев с летальным исходом – 659, всего выздоровели – 45 803 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 марта зарегистрирован 2891 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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