Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 марта

19.03.2021 233254
Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 марта
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - По состоянию на 23.59 18 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 229 217 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 229 217 случая, из них:
 
в городе Алматы – 28 991 (+366);
 
в городе Нур-Султане – 27 528 (+285);
 
в ВКО – 22 551 (+28);
 
в Павлодарской области – 18 688 (+47);
 
в Атырауской области – 17 881 (+36);
 
в Карагандинской области – 16 586 (+98);
 
в Акмолинской области – 14 743 (+50);
 
в ЗКО – 14 078 (+81);
 
в Костанайской области – 13 300 (+44);
 
в СКО – 12 840 (+35);
 
в Алматинской области – 12 078 (+91);
 
в городе Шымкенте – 6476 (+36);
 
в Жамбылской области – 6210 (+18);
 
в Актюбинской области – 4614 (+26);
 
в Туркестанской области – 4398 (+13);
 
в Мангистауской области – 4325 (+6);
 
в Кызылординской области – 3930 (+4).
 
В Казахстане за сутки 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 209 630 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находятся 5813 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 250 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;
 
• на аппарате ИВЛ – 34 пациента.
 
На 17 марта 2021 года зарегистрировано 50 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 189 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 003, случаев с летальным исходом – 659, всего выздоровели – 45 803 человека.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 марта зарегистрирован 2891 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область. 
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая