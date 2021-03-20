Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 марта

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - По состоянию на 23.59 18 марта 2021 года в Казахстане подтверждено 229 217 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 229 217 случая, из них:

в городе Алматы – 28 991 (+366);

в городе Нур-Султане – 27 528 (+285);

в ВКО – 22 551 (+28);

в Павлодарской области – 18 688 (+47);

в Атырауской области – 17 881 (+36);

в Карагандинской области – 16 586 (+98);

в Акмолинской области – 14 743 (+50);

в ЗКО – 14 078 (+81);

в Костанайской области – 13 300 (+44);

в СКО – 12 840 (+35);

в Алматинской области – 12 078 (+91);

в городе Шымкенте – 6476 (+36);

в Жамбылской области – 6210 (+18);

в Актюбинской области – 4614 (+26);

в Туркестанской области – 4398 (+13);

в Мангистауской области – 4325 (+6);

в Кызылординской области – 3930 (+4).

В Казахстане за сутки 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 209 630 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находятся 5813 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 250 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 34 пациента.

На 17 марта 2021 года зарегистрировано 50 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, выздоровели 189 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 003, случаев с летальным исходом – 659, всего выздоровели – 45 803 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 марта зарегистрирован 2891 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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