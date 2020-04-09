Зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.35 8 апреля зарегистрированы еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждено 727 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 223 случая, Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области - 43 случая, Атырауской области - 36 случаев, Жамбылской области - 45 случаев, Шымкенте - 23 случая, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 6 случаев, Кызылординской области - 85 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая", - говорится в сообщении.

Таким образом, по последним данным, в стране подтверждено 727 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 54 человека выздоровели, семеро скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.

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