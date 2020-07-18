В Алматы увеличат количество бригад скорой помощи

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - В Алматы планируют увеличить количество бригад скорой медицинской помощи до 200. Об этом рассказал главный врач Алматинской городской станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время на ССМП в наличии имеется 180 машин скорой помощи. Принято решение об увеличении количества бригад до 200 (65 специализированные, 135 фельдшерские)", - сообщил Биржан Оспанов.

Он уточнил, что ведутся переговоры с восемью частными медицинскими организациями, имеющими в своем составе службу скорой медицинской помощи.

Одна бригада частной скорой медицинской помощи Medezi уже работает на подстанции №8", - отметил спикер.

По его словам, всего по подстанциям работает 2960 сотрудников, из них 315 врачей, 1635 среднего медицинского персонала, 152 младшего медицинского персонала, 858 водителей.





Глава ССМП отметил, что более 70 сотрудников изъявили желание работать в провизорных и инфекционных стационарах. В связи с этим для работы в качестве волонтеров привлекаются выпускники медицинских колледжей города Алматы.

Около 60 уже сегодня приступили к своей миссии, распределены по подстанциям. С ними проводится инструктажи, занятия, мастер-классы. Работают в качестве помощников фельдшеров выездных бригад. СИЗ обеспечены", - пояснил он.

Он также рассказал, что из-за роста обращений в службу скорой помощи было принято решение об увеличении количества диспетчеров по приему и передачи вызовов с 12 до 20.

Увеличение звонков отмечается с 3-й декады июня по 1-ю декаду июля, когда количество обращений увеличилось с 2500 до 8400 звонков, количество выездов с 2500 до 5000. Кроме того, до 1000 звонков от населения носят консультативный и разъяснительный характер (куда обратиться, где сделать ПЦР, какое лечение принимать, где купить медикаменты)", - рассказал Оспанов.

В связи с некачественным оказанием услуг Call-центром Astana Plus (3000103) за счет внутренних резервов был организован Call-центр 3000505 с целью оказания консультативной помощи населению. На сегодня в режиме 24/7 работает 5 сотрудников.

Также внедрены в работу чек-листы опроса пациента и вызывающих на предмет выявления близкого или потенциального контакта на этапе диспетчерской службы и бригад скорой медицинской помощи.

Спикер также рассказал, что среднее время доезда до вызова с момента получения вызова по всем категориям срочности составляет 15 минут. Для перевозки пациентов на домашний карантин организован транспорт.

Оспанов заявил, что за 6 месяцев текущего года бригадами осуществлено 34 успешные реанимации, что составляет около 27% от всех проведённых СЛР (сердечно-легочная реанимация).

Проведено эшелонирование провизорный, инфекционных и карантинных стационаров. На уровне старших врачей информационно-оперативного диспетчерского отдела (ИОДО) ведется мониторинг перемещения пациентов. Собирается сводка в 07.30, 15.00, 20.00 о наличии свободных койко-мест, что обеспечивает четкое взаимодействие "ИОДО-стационар-бригада СМП", - заключил спикер.

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