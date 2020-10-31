Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи с ситуацией с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер", - написал глава государства в Twitter .

При этом он отметил, что казахстанское правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики. Также учтён опыт борьбы с первой волной пандемии.

Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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