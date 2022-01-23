В Алматы усилены карантинные меры

АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление об усилении карантинных мер в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вход в спортивно-оздоровительные центры, бани, сауны, бассейны разрешен только лицам, имеющим "зеленый" статус, а также для тем, у кого есть постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления.
Документ также определяет следующие форматы обучения с 24 января 2022 года:
1. в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);
2. в общеобразовательных школах ("красная" зона):
- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;
- до 600 учащихся включительно - в штатном формате;
- свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
3. во внешкольных организациях, организациях дополнительного образования - в штатном формате;
4. в коррекционных кабинетах (центрах) для детей и взрослых - в штатном формате;
5. в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.
Также допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
На дистанционную форму работы переводится не менее 70% административного персонала государственных органов, национальных компаний, офисных работников предприятий и организаций всех форм собственности, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против СОVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов минимизировал сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ.