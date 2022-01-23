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В Алматы усилены карантинные меры

22.01.2022, 19:14 24691
В Алматы усилены карантинные меры
АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление об усилении карантинных мер в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вход в спортивно-оздоровительные центры, бани, сауны, бассейны разрешен только лицам, имеющим "зеленый" статус, а также для тем, у кого есть постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления. 


Документ также определяет следующие форматы обучения с 24 января 2022 года:
 
1. в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);
 
2. в общеобразовательных школах ("красная" зона):
 
  • начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;
  • до 600 учащихся включительно - в штатном формате;
  • свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
 
3. во внешкольных организациях, организациях дополнительного образования - в штатном формате; 
 
4. в коррекционных кабинетах (центрах) для детей и взрослых - в штатном формате;
 
5. в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.
 
Также допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
 
На дистанционную форму работы переводится не менее 70% административного персонала государственных органов, национальных компаний, офисных работников предприятий и организаций всех форм собственности, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против СОVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
 
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов минимизировал сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: выявлено более 14 тысяч новых больных

23.01.2022, 09:18 9586
Сводка эпидситуации в РК: выявлено более 14 тысяч новых больных
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 14 012 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных ПЦР-тестированием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов: Нур-Султан - 3460, Алматы - 2516, Шымкент - 315, Акмолинская область - 1006, Актюбинская область - 414, Алматинская область - 483, Атырауская область - 463, Восточно-Казахстанская область - 593, Жамбылская область - 214, Западно-Казахстанская область - 558, Карагандинская область - 2036, Костанайская область - 244, Кызылординская область - 183, Мангистауская область - 189, Павлодарская область - 1014, Северо-Казахстанская область - 189, Туркестанская область - 135. 
 
Всего в стране с начала пандемии выявили 1 146 341 случай коронавируса.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3657 человек. Итого выздоровевших в Казахстане - 988 408.
 
За 21 января в стране зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения, летальных исходов от пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано.
 
Зафиксировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 193 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 515, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 793.
 
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 146 273 человека (144 799 КВИ+ и 1 474 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9747 пациентов, амбулаторно лечатся 136 526 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находится в тяжелом состоянии 361 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 121, на аппарате ИВЛ - 70.
 
На 22 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 9 122 455 человек, вторым - 8 685 213 человек.
 

"Мозговой туман" выявили ученые у переболевших COVID-19

22.01.2022, 13:53 30496
МОСКВА. 22 ЯНВАРЯ - Пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев, сообщили исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека, информирует iz.ru.
 
При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в этой жидкости, отмечает издание Daily Mail. Доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, в свою очередь, рассказал, что у каждого третьего человека есть такой комплекс симптомов, однако это говорит о нарушениях в организме.
 
Директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе также обратил внимание на то, что при коронавирусе больше всего страдает кратковременная память. По его словам, при таких симптомах становится сложнее выучить что-то новое, у человека в том числе снижается работоспособность.

 
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявляла, что при инфицировании Омикроном потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чаще наблюдается боль и першение в горле, а также осиплость.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания.
 

"Спутник Лайт" поступил в Алматы

22.01.2022, 12:52 31991
"Спутник Лайт" поступил в Алматы
Фото: instagram/almaty_zdrav
АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Российская вакцина "Спутник Лайт" поступила в Алматы и с сегодняшнего дня доступна для вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На склад управления общественного здравоохранения Алматы поступило 12 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Препарат предназначен для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации. Населению вакцина будет доступна с 22 января текущего года во всех поликлинических организациях города", - сообщили в управлении общественного здравоохранения города. 


В ведомстве напомнили, что "Спутник Лайт" - это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту "Спутника". Ревакцинация проводится через шесть месяцев после полного курса вакцинации. 
 
Таким образом, в настоящее время в Алматы для ревакцинации доступны вакцины QazVac, VeroCell, "Спутник Лайт" и Pfizer. 
 
В управлении уточнили, что ревакцинироваться препаратом Pfizer могут беременные и кормящие женщины, подростки с 12 лет, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.
 
Ранее сообщалось, что "Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer. 
 

 

Сводка эпидситуации в РК: количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось более чем на тысячу человек

22.01.2022, 09:11 35006
Сводка эпидситуации в РК: количество заболевших COVID-19 за сутки снизилось более чем на тысячу человек
НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 4214,
 
в Алматы - 2179,
 
в Шымкенте - 435,
 
в Акмолинской области - 1017,
 
в Актюбинской области - 593,
 
в Алматинской области - 562,
 
в Атырауской области - 553,
 
в ВКО - 459,
 
в Жамбылской области - 296,
 
в ЗКО - 521,
 
в Карагандинской области - 2104,
 
в Костанайской области - 434,
 
в Кызылординской области -286,
 
в Мангистауской области - 256,
 
в Павлодарской области - 916,
 
в СКО - 197,
 
в Туркестанской области -147.
 
В Казахстане за сутки 3907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 984 751, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 22 января лечение от КВИ продолжают получать 135 963 человек (134 456 КВИ+ и 1507 КВИ-), из них: в стационарах - 9241, на амбулаторном уровне - 126 722. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 405 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104, на аппарате ИВЛ - 57. 
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 21 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 122 летальных случая КВИ+. 20 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались 13 человек. 
 
21 января 2022 года зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 355, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 600.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне Туркестанская область.
 
На 21 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 115 755 человек, вторым - 8 678 827.
 

Киясов минимизирует сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ

21.01.2022, 21:19 42681
Киясов минимизирует сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом:

  • разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев; 
  • разрешается посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3 месяцев; 
  • плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется с наличием результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев); 
  • размещение в карантинных стационарах граждан РК, прибывших в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу республики на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР.
 
Кроме того, срок карантина для зараженных коронавирусом в Казахстане сократили с 14 до 10 дней. 
 
Согласно документу, у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, "красный" статус сохраняется в течение 10 дней с момента получения положительного результата тестирования. После 10 дней статус меняется на "зелёный", который сохраняется в течение трёх месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19в этот период времени.
 
Лица с "жёлтым" статусом (или близкие контактные) переводятся в "синий" по истечении 10 календарных дней со дня контакта с человеком, имеющим положительный результат на COVID-19. 
 
У контактных лиц при отсутствии признаков коронавируса и при документальном подтверждении о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против коронавируса, а также переболевших COVID-19в течение последних трёх месяцев, "зелёный" статус сохраняется.
 
Новое постановление также определяет, как будут работать учреждения образования. Акимам областей, Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерству образования и науки определить следующие форматы обучения:
 
  • в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);
  • в общеобразовательных школах ("красная" зона):
    - начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;
    - до 600 учащихся включительно - в штатном формате;
    - свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
  • во внешкольных организациях (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах) - в штатном формате;
  • в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате - практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
Напомним, в Казахстане за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев заболевания.
 

Вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной

21.01.2022, 11:42 54486
Вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной
Фото: pexels.com
ВЕНА. 21 ЯНВАРЯ - Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса с февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Закон об обязательной вакцинации вступит в силу 1 февраля этого года и будет действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление. Начало этой фазы будет зависеть от того, когда закон об обязательной вакцинации вступит в силу, пишет РИА "Новости".
 
С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тыс. евро.
 
Исключение составляют лица до 18 лет и беременные женщины, а также те, для кого вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.
 

Для принятия решения было достаточно простого большинства депутатов только двух правящих партий, однако в поддержку законопроекта проголосовало подавляющее большинство. Его приняли в третьем чтении", - пишет издание.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев COVID-19

21.01.2022, 08:42 59906
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 5006,
 
в Алматы - 2057,
 
в Шымкенте - 444,
 
в Акмолинской области - 1200,
 
в Актюбинской области - 586,
 
в Алматинской области - 467,
 
в Атырауской области - 556,
 
в ВКО - 540,
 
в Жамбылской области - 280,
 
в ЗКО - 410,
 
в Карагандинской области - 2497,
 
в Костанайской области - 420,
 
в Кызылординской области - 370,
 
в Мангистауской области - 256,
 
в Павлодарской области - 865,
 
в СКО - 182,
 
в Туркестанской области - 148.
 
В Казахстане за сутки 2256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 980 844, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (123 205 КВИ+ и 1 539 КВИ-), из них: в стационарах - 8929, на амбулаторном уровне - 115 815.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 57.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 20 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 111 летальных случаев КВИ+. 19 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались шесть человек.
 
19 января 2022 года зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 165 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78 424.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 20 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 104 772 человека, вторым - 8 667 645.

 

"Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer

20.01.2022, 20:41 65401
"Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer
Фото: depositphotos
МОСКВА. 20 ЯНВАРЯ - Ученые итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани и Центра имени Гамалеи сравнили "Спутник V" и Pfizer по выработке антител к штамму Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследование проводилось "в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови" привитых двумя этими вакцинами "со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности" к исходному штамму вируса, сообщает РБК.
 
В результате совместного исследования специалисты пришли к выводу, что средний титр антител к Омикрону у "Спутника V" в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.
 
74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовали омикрон-штамм, в то время как у Pfizer этот показатель составил 56,9%.
 

Спутник V" формирует более сильный иммунный ответ на "омикрон" по сравнению с Prizer благодаря:

 
  • формированию "Спутником V" более широкого спектра антител;
  • гетерогенной схемой в основе вакцины;
  • более высокой степени имитации инфекции.
 
Ранее антитела к штамму Омикрон были выявлены у всех ревакцинированных "Спутником V".
 
17 января 150 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступили на склад Единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация".
 

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